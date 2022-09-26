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Вестник Мордовии

ВСУ не поможет самодельная "мотолыжная" 100-мм самоходная установка

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

В прошлом месяце боевики одного из формирований киевского режима представили свою "новую разработку" - 100-мм самоходное орудие. В качестве платформы был взят гусеничный легкобронированный тягач МТ-ЛБ, на который водрузили знаменитую МТ-12 "Рапира". Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Как видно, орудие установлено открыто и номера расчета, в частности наводчик, теперь приподнятый на высоту около двух метров, будет более чем раньше уязвим для пуль и осколков, ведь эту гусеничную машину собираются использовать для стрельбы прямой наводкой.

Раньше большим преимуществом буксируемой "Рапиры" как раз считалось то, что она очень низкая и хорошо маскируется на местности.

Вообще очень интересно, сколько такая САУ продержится в ходе настоящего боя, с применением танков, имеющих мощные 125-мм дальнобойные пушки и многослойную броню, усиленную противоснарядной встроенной динамической защитой. Вместе с ними также действуют боевые машины пехоты и бронетранспортеры с малокалиберными скорострельными автоматическими пушками. Не стоит забывать и о "Терминаторах", оказывающим поддержку "семьдесят вторым" и "восьмидесятым".

Поэтому данная "новинка" просто обречена на быстрое уничтожение. Это, по всей видимости, понимают и сами боевики, продемонстрировавшие свою поделку на расположенном вдалеке от линии боевого соприкосновения полигоне - на передовой она так до сих пор не появилась.

Интересно, что в Советском Союзе сорок шесть лет назад стали создавать истребитель танков - самоходную пушку 2С15 "Норов". САУ выполнили на основе 2С1 "Гвоздика". Во вращающейся полностью бронированной башне смонтировали 100-мм орудие, по некоторым данным, имевшее много общего с тем, что используется на МТ-12.

Главной особенностью этой разработки стал радиолокационный прицел, позволявший в условиях ограниченной видимости обнаруживать цели на расстоянии до 3000 метров. Создание самоходки затянулось почти на десятилетие. В это время у потенциального противника появились танки третьего поколения, для борьбы с которыми "Норов" был только ограниченно годен. Поэтому тему прикрыли.

В ВСУ же спустя несколько десятилетий вернулись к тому, что было признано в СССР малоперспективным направлением, причем все выглядит, как пародия на машину полувековой дальности.

Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гвоздика
МТ-ЛБ
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