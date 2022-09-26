Бронь действительна: В МО РФ пояснили, каких специалистов не мобилизуют

Отсрочку получат не только работники ОПК

В пятницу, 23 сентября, в Минобороны России рассказали, сотрудники каких предприятий могут быть освобождены от призыва по частичной мобилизации. Военный юрист пояснил, что делать их работникам, если они все-таки получат повестку. В этот же день в зоне проведения специальной военной операции был нанесен удар подразделениям иностранных наемников в районах Славянска и Озерного ДНР, в результате чего уничтожено более ста боевиков. Кроме того, российская авиация сбила истребитель МиГ-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

Специальная важность

23 сентября в Минобороны России сообщили о решении не мобилизовывать граждан, занятых в отдельных высокотехнологических отраслях и в обеспечении финансовой системы. Согласно разъяснениям военного ведомства, на службу не привлекаются люди с высшим образованием, работающие в организациях, связанных с информационными технологиями и обеспечением информационной инфраструктуры, у операторов связи, в центрах обработки данных и других подобных структурах.

Фото: ТАSS/URA.RU/Вова Жабриков Источник изображения: iz.ru

Еще одна категория — это работники организаций, от которых зависит стабильность национальной инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличного денежного обращения. Кроме того, это люди, занятые в системообразующих организациях, задействованных в производстве или распространении продукции средств массовой информации.

Основанием для освобождения от мобилизации, согласно сообщению Минобороны, будут считаться списки, «представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ».

— Это достаточно своевременное и важное решение, — сказал «Известиям» учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Согласен, что IT-специалистов следует исключать из мобилизации, потому что эта сфера отвечает за развитие определенного сегмента экономики. То же самое касается операторов связи — там много тяжелой, мужской работы, на улице: линии связи, сети, приемо-передающая аппаратура. Там действительно нужны мужские руки, причем определенной квалификации. Все мы пользуемся сейчас услугами сотовой связи, и без работы этих специалистов будут проблемы. Что касается СМИ, то сейчас война идет в разных средах: в воздухе, на земле, в море, в космосе и в информационной среде. И забирать людей из средств массовой информации сейчас нельзя, потому что они освещают события, создают определенный фон и выполняют важную роль.

Юрист добавил, что сотрудникам предприятий, которые не подлежат мобилизации, следует обратиться к своим работодателям.

— Заявки на бронирование предоставляет работодатель, — пояснил Олег Жердев. — Если человек трудится в определенной сфере, то работодатель должен разъяснить военкомату, что конкретный специалист подпадает под нововведения и просит исключить его из мобилизационного задания, из списков. Чтобы человек более уверенно себя чувствовал, нужно инициировать это обращение: написать заявление на имя работодателя, сообщить, в каком военкомате он стоит на учете. И это задача кадрового органа — организовать взаимодействие с военным комиссариатом, чтобы работники не были мобилизованы.

Если специалист, не подпадающий под мобилизацию, получает повестку, он должен сразу сообщить об этом работодателю, а военкомат известить о своем месте работы, отметил Жердев.

— Если мы исходим из интересов конкретного человека, я бы все-таки рекомендовал человеку не самостоятельно ходить в военкомат, а попросить, чтобы представители работодателя туда пришли, — добавил юрист. — Чтобы человека не забрали, туда должен прийти представитель работодателя и принести пакет документов под роспись. И добиться от военкомата решения о том, что данный работник не привлекается на военную службу.

Удары по резервам

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 23 сентября продолжали наносить массированные удары по подразделениям и резервам ВФУ, а также по военным инфраструктурным объектам в зоне СВО.

— В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах Славянска и Озерное в ДНР нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. В результате уничтожено более ста боевиков.

Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по позициям тактической группы «Чайка», а также пунктам временной дислокации нацбатальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад. Потери составили более 130 военнослужащих, заявил Конашенков.

Уничтожение зенитно-ракетного комплекса Бук-М1 вооруженных сил Украины ударом высокоточного ракетного оружия Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, разбиты четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВФУ, 9-го полка нацгвардии, а также командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады. Уничтожено 74 артиллерийских подразделения, 142 района сосредоточения войск, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», рассказали в ведомстве.

Российской авиацией в районе Новоселовки Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также два Су-25 в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка в ДНР, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, войска ПВО России за сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов и 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

На подготовленные позиции

В Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших мужество и самоотверженность.

С начала СВО отделение сержанта Владимира Костина оперативно восстановило и вернуло в строй более 30 единиц специальной военной техники. Во время форсирования водной преграды Владимир под непрерывным огнем противника демонтировал и заменил поврежденный узел наведенного моста, что позволило мотострелковым подразделениям ее преодолеть. «Благодаря самоотверженным действиям Владимира Костина удалось предотвратить потери от артиллерийского огня, а подразделения своевременно передислоцировались на заранее подготовленные оборонительные позиции», — рассказали в Минобороны.

Расчет рядового Андрея Никифорова выполнял боевые задачи по артподдержке российских подразделений. Метким огнем он уничтожил четыре огневые точки и сорвал наступление противника. После перегруппировки основных сил подразделение переместилось

на заранее подготовленные позиции, продолжив выполнять огневые задачи.

«Уверенные и профессиональные действия рядового Никифорова позволили не только отбить атаку врага, отбросив его на исходные рубежи, но и сохранить жизнь и здоровье обороняющихся подразделений», — рассказали в военном ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

Сержант Владимир Мальчиков в составе расчета орудия несколько дней под непрерывным огнем поддерживал обороняющиеся подразделения, уничтожив девять единиц техники. Благодаря мастерству и выучке сержанта Мальчикова нашим военнослужащим удалось отбросить противника и избежать потерь среди личного состава, рассказали в ведомстве. Когда огонь прекратился, союзные силы переместились на заранее подготовленные позиции.

Подразделение сержанта Дмитрия Топчиева подготавливало оборонительные рубежи, когда он получил срочное указание. После этого он с подчиненными под непрерывным артобстрелом начал минирование подступов к позициям десантно-штурмовой роты. На подходе к позициям боевая техника ВФУ подорвалась на установленном сержантом минном заграждении. Отбив атаку, подразделение переместилось на заранее подготовленные позиции.

Андрей Федоров

Роман Крецул