США, ЕС выразили поддержку принципам МАГАТЭ о безопасности ядерных объектов на Украине

Стороны заявили о своей поддержке усилий по сохранению присутствия миссии на Запорожской АЭС

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. США, ЕС, Канада и еще ряд стран в пятницу в совместном заявлении выразили поддержку реализации выдвинутых гендиректором МАГАТЭ принципов обеспечения эксплуатационной и физической безопасности ядерных объектов на Украине.

"Мы <...> хотим выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей на Украине", - говорится в распространенном пресс-службой Госдепа совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Украины, Франции, Японии, высокопоставленных должностных лиц Республики Корея и Швейцарии, а также главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы хотим подчеркнуть важность "Семи незаменимых основ ядерной и физической ядерной безопасности", изложенных генеральным директором МАГАТЭ в заявлении на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 2-3 марта 2022 года. <...> Мы намерены продолжать поддерживать действия МАГАТЭ по содействию реализации этих принципов на Украине", - сказано в документе. Кроме того, стороны заявили о своей поддержке усилий по поддержанию присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС.