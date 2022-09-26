Роскосмос объяснил размещение закупочных процедур по Договору СНВ

На сайте госзакупок ранее появилась заявка госкорпорации на проведение тренировки и показа американской инспекционной группе межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" до 20 февраля 2024 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Роскосмос проводит закупочные процедуры для обеспечения инспекционной деятельности по Договору о СНВ в случае ее возобновления. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

Ранее на сайте госзакупок появилась заявка Роскосмоса на проведение тренировки и показа американской инспекционной группе межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" до 20 февраля 2024 года.

"В настоящее время инспекционная деятельность в т. ч. и проведение показов приостановлены. Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках Договора в случае их возобновления", - отметили в Роскосмосе, напомнив, что по Договору между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения.