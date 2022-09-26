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ТАСС

Премьер Нидерландов считает, что предоставляемая Западом Украине военная помощь работает

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Марк Рютте
Марк Рютте.
Источник изображения: molva33.ru

Марк Рютте заявил, что его страна вместе с союзниками будет "продолжать поддерживать Украину любым имеющимся способом, сколько бы ни потребовалось, каждый сантиметр пути"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Военная помощь, предоставляемая Украине странами Запада, работает. Такое мнение выразил в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наша военная помощь работает. И это для нас мотив делать еще больше", - подчеркнул Рютте, добавив, что его страна вместе с союзниками будет "продолжать поддерживать Украину любым имеющимся способом, сколько бы ни потребовалось, каждый сантиметр пути".

Премьер также обратился ко всем государствам - членам ООН с призывом "поддержать принципы", изложенные в уставе всемирной организации, и "твердо стоять на этом до тех пор, пока мир, свобода и территориальная целостность не будут полностью восстановлены на Украине".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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Нидерланды
Россия
Украина
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Персоны
Путин Владимир
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