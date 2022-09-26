Блинкен заявил Ван И о последствиях возможной поддержки КНР спецоперации на Украине

Глава Госдепа также напомнил своему китайскому коллеге о "необходимости сохранять открытые линии связи" между Пекином и Вашингтоном

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел КНР Ван И о том, какими бы, по мнению Вашингтона, были последствия возможной поддержки Пекином специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, распространенном по итогам двусторонней встречи глав китайского и американского внешнеполитических ведомств, которая прошла в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Он [Блинкен] также подтвердил осуждение Соединенными Штатами войны России против Украины и подчеркнул возможные последствия, которые бы возникли, если бы КНР предоставила поддержку вторжению Москвы в суверенное государство", - утверждается в документе.

В нем также уточняется, что глава Госдепа сигнализировал своему китайскому коллеге о "необходимости сохранять открытые линии связи" между Пекином и Вашингтоном, "ответственным образом управлять" двусторонними отношениями, "особенно во времена напряженности".

Блинкен "подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе в соответствии с <...> давней политикой "одного Китая", отмечает Прайс. Согласно изложенной им информации, Блинкен выразил мнение, что "сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет критическую важность для региональной и глобальной безопасности, а также [экономического] процветания".

Наконец, госсекретарь заявил, что США открыты для сотрудничества с Китаем в тех сферах, где интересы двух государств совпадают, добавил Прайс.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.