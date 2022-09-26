Войти
ТАСС

Венгрия подписала соглашение с Axiom об отправке своего астронавта

441
0
0
Будущий вид сегмента МКС Axiom
Будущий вид сегмента МКС Axiom.
Источник изображения: Axiom Space

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что стороны уже начали работу над выбором кандидата на полет

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии подписало контракт с американской компанией Axiom Space на отправку своего астронавта в космос, стороны уже начали работу над выбором кандидата на полет. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы подписали соглашение с американской компанией Axiom и уже работаем с ними над процессом выбора астронавта, а также над связанными [с полетом] проектами", - сказал он.

В январе Венгрия выражала желание отправить своего астронавта-исследователя на Международную космическую станцию с помощью России, однако, по словам Сийярто, "сотрудничество с Роскосмосом сильно замедлилось" еще до введения масштабных западных антироссийских санкций. "Я сожалею, что наше сотрудничество с Роскосомосом не стало успешным", - добавил глава МИД Венгрии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
США
Компании
ООН
Роскосмос
Похожие новости
23.09.2022
Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО
15.03.2022
Печат: Россия права. И вот почему
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
14.06.2019
Между Азией и Европой
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
20.04.2007
НАШ ШТУРМАН - СПУТНИК.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?