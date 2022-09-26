Венгрия подписала соглашение с Axiom об отправке своего астронавта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что стороны уже начали работу над выбором кандидата на полет

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии подписало контракт с американской компанией Axiom Space на отправку своего астронавта в космос, стороны уже начали работу над выбором кандидата на полет. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы подписали соглашение с американской компанией Axiom и уже работаем с ними над процессом выбора астронавта, а также над связанными [с полетом] проектами", - сказал он.

В январе Венгрия выражала желание отправить своего астронавта-исследователя на Международную космическую станцию с помощью России, однако, по словам Сийярто, "сотрудничество с Роскосмосом сильно замедлилось" еще до введения масштабных западных антироссийских санкций. "Я сожалею, что наше сотрудничество с Роскосомосом не стало успешным", - добавил глава МИД Венгрии.