Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Москвы запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра столицы.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

"Правительство Москвы запустило в "Телеграме" чат-бот @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что база чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Миниобороны РФ, ей пользуются операторы службы 122.

"На данный момент в нем доступны ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба, какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей, как иностранным гражданам заключить контракт. По мере появления новой официальной информации база знаний чат-бота будет пополняться", - добавляется в сообщении.