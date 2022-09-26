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РИА Новости

Россия покажет США новейшую МБР "Сармат" до февраля 2024 года

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Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Россия покажет американской инспекции новейшую МБР "Сармат" до 20 февраля 2024 года

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" до февраля 2024 года, следует из технического задания на портале госзакупок.

В документе указывается, что до 20 февраля 2024 года на предприятии "Красмаш" планируют провести "Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе".

Так, инспекционной группе продемонстрируют ракету в сборе без головной части, ее первую ступень и транспортно-пусковой контейнер. Во время показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Помимо этого, планируется изготовление 20 цветных фотографий.

Отмечается, что основанием для такого показа служит Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

"Сармат" (РС-28) обладает наибольшей дальностью поражения целей. Первый пуск по программе госиспытаний состоялся 20 апреля этого года. Он заменит комплекс Р-36М2 "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.

Как отметили в Минобороны, "Сармат" способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

По завершении программы испытаний "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

Государственный контракт на изготовление и поставку "Сармата" был подписан на форуме "Армия-2022".

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