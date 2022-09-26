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Эта российская ракета обесценила все военные разработки США

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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Узнайте о возможностях двух ракет. Россия хвастается "Сарматом", а Украина ждет поставок американской ATACMS

После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России Украина договаривается с Америкой о поставках дальнобойных ракет, сообщает Al Jazeera. США с 2014 года разрабатывают снаряды, способные достичь любой точки мира за 30 минут. Однако "Сармат" обесценит все американские проекты.

Пока Украина ждет поставок американских баллистических ракет ATACMS, Россия заявляет, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.

Ниже приводятся характеристики как российских, так и американских ракет.

Высокая точность при любых условиях

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что после заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации Вашингтон готов передать Киеву баллистические ракеты ATACMS.

"Я думаю, что после заявления Путина мы с Вашингтоном скорее придем к решению о том, что Украина заслуживает ATACMS и действительно нуждается в них", — заявил он на конференции Национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе.

Гаврилов отметил, что Украина не собирается наносить удары по территории России. Однако при этом он указал, что у нее "есть цели в Крыму". Дальность полета баллистических ракет ATACMS составляет до 300 километров.

По данным телеканала CNN, несколько месяцев назад Киев запросил у Вашингтона MGM-140 ATACMS. Это тактические баллистические ракеты класса "земля-земля", которые обладают высокой точностью и способны действовать при любых погодных условиях.

MGM-140 ATACMS запускаются с различных навигационных систем, как с пусковой установки HIMARS, так и с реактивной системы залпового огня M270 MLRS. Темп стрельбы — 12 ракет в минуту, а дальность составляет 165 километров. РСЗО M270 MLRS может запускать ракеты большой дальности, включая ATACMS. Однако администрация президента США Джо Байдена не собирается поставлять дальнобойные ракеты Украине, поскольку не хочет предоставлять ей вооружение, которое способно достичь территории России.

Смертоносная ракета

Генеральный директор Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева Владимир Дегтярь заявил, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" наземного базирования обесценит все наработки НАТО в области вооружений.

Ракета "Сармат" оснащена специальными средствами, затрудняющими обнаружение ее боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО.

Стратегическое ядерное оружие — это прежде всего средство сдерживания. Однако заявление президента России Владимира Путина о возможности его применения стало поводом для возобновления разговоров о смертоносном оружии, которым обладают Москва и Вашингтон.

В апреле, после первого пуска МБР "Сармат", российский лидер заявил, что она заставит задуматься тех, "кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране".

Ракета "Сармат", которая, по словам Путина, не имеет и еще долго не будет иметь аналогов в мире, весит 220 тонн. Ее длина — 35 метров, а дальность полета составляет 18 000 километров, что позволяет ей достичь любую точку Земли.

"Сарматы" способны нести десять ядерных боеголовок и имеют полезную нагрузку в 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Эта ракета предназначена для того, чтобы ускользать от систем противоракетной обороны благодаря короткой начальной фазе разгона, что дает системам наблюдения противника крошечное окно для отслеживания ракет.

Достичь любой наземной цели за 30 минут

Соединенные Штаты с 2014 года занимаются разработкой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая должна стать ответом российскому "Сармату".

Ожидается, что эта ракета будет иметь дальность полета более 5 500 километров и сможет достичь любой наземной цели за 30 минут. LGM-35A Sentinel будет оснащена ядерной боеголовкой типа "W87-1".

Первый испытательный полет запланирован на 2023 год, а на вооружение эта ракета поступит в 2029 году.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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