Войти
Lenta.ru

В «Калашникове» рассказали об интересе заказчиков к автоматам под патрон НАТО

411
0
0
АК-19
АК-19.
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

Российский автомат АК-19 под патрон калибра НАТО 5,56 на 45 миллиметров вызвал интерес у иностранных заказчиков. Об этом ТАСС рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Автомат [АК-19] вызывает живейший интерес у различных иностранных заказчиков», — сказал он.

АК-19, который входит в пятое поколение автоматов Калашникова, создан на основе АК-12. Автомат под патрон НАТО представили на форуме «Армия-2020». АК-19 получил облегченный телескопический приклад, целик новой конструкции, а также пламегаситель-компенсатор, который позволяет быстро монтировать дульные устройства.

Ранее Лушников заявил, что АК-12 доработали после применения в рамках специальной военной операции на Украине. Специалисты предложили исключить режим отсечки по два выстрела и добавить регулируемую щеку приклада.

В июле стало известно, что АК-12 превысил норму Министерства обороны России по безостановочной стрельбе очередями. Автомат выдержал 680 выстрелов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
18.03.2022
Пуля или ядерный заряд
25.11.2021
Морпехов Балтфлота вооружили новыми автоматами АК-12
03.11.2021
Ручные пулеметы Калашникова. Как в России создается инновационное стрелковое оружие
12.11.2019
Новейший автомат АК-12 получит "натовский" калибр
05.06.2013
Названы сроки принятия на вооружение экипировки «солдата будущего»
03.05.2012
Самая надежная схема
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?