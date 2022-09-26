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ТАСС

Муфтий Гайнутдин заявил о безусловной поддержке решения о частичной мобилизации

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Равиль Гайнутдин
Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Источник изображения: 100biografiy.ru

Глава Духовного управления мусульман отметил, что необходимо сознавать, что "наше дело правильное и справедливое"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал исламское духовенство поддержать решение президента РФ о частичной мобилизации, отметив, что верующие должны выполнить свой гражданский долг перед страной. Об этом он сказал в пятницу во время ежегодного пленума ДУМ РФ.

"Сегодня, когда президент страны объявил о частичной мобилизации, я призываю наше мусульманское духовенство поддержать этот призыв и донести до рядовых верующих слова о необходимости выполнения своего гражданского долга перед государством, перед обществом, перед своей семьей, перед своими детьми, перед своим родным краем. И конечно же, российские мусульмане не должны остаться в стороне в этой сложной обстановке - должны прийти на помощь нашему Отечеству", - сказал Гайнутдин.

Он отметил, что необходимо сознавать, что "наше дело правильное и справедливое". "Правда и справедливость, безусловно, восторжествуют, по милости Аллаха", - добавил муфтий.

Председатель Духовного управления мусульман РФ обратил внимание на то, что во все сложные времена, в периоды бедствий и опасностей, верующие-мусульмане твердо стояли на защите страны и действовали на благо отечества. Имена защитников родины мусульманского происхождения, по словам муфтия, можно найти в Книгах Славы и в Музеях Победы по всей стране.

"В первые же месяцы Великой Отечественной войны от имени мусульман выступили муфтии с призывом о защите своей Родины и объявили "священный джихад" против нацистов и фашизма", - напомнил Гайнутдин.

В нынешнее время, добавил он, показательным стало то, насколько слаженно и самоотверженно откликнулись муфтии и имамы в регионах России на страдания беженцев и эвакуированных из Донбасса. "Духовенство Донбасса изъявило желание работать с нами в едином духовно-нравственном пространстве, и мы сделали все от себя зависящее, чтобы духовно поддержать людей, которые сегодня лишены крова, потеряли близких, терпят лишения", - отметил глава ДУМ РФ.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса, отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IT-компаний, операторов связи и СМИ. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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