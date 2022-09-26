Войти
ТАСС

Пекин заявил о готовности играть конструктивную роль в решении украинского кризиса

505
0
0
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио.
Источник изображения: © AP Photo / Behrouz Mehri/Pool Photo via AP

Глава МИД КНР Ван И побеседовал с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой на полях 77-й сессии ГА ООН

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Китай призывает к решению украинского кризиса путем переговоров, продолжит играть конструктивную роль в его разрешении. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе беседы с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, состоявшейся в пятницу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Как ответственная крупная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН Китай всегда был привержен делу сохранения мира и [решению вопросов путем] переговоров. Китай никогда не оставался в стороне, не подливал масла в огонь и не использовал [кризис] как возможность для получения прибыли. Мы всегда выступаем на стороне мира и будем продолжать играть конструктивную роль [в разрешении украинского кризиса]", - привел в пятницу слова Ван И сайт МИД КНР.

22 сентября глава МИД КНР заявил, что сторонам конфликта необходимо обсудить на переговорах свои разумные опасения и предлагать возможные варианты их разрешения, чтобы их диалог в итоге мог принести результаты и привести к миру. Ван И призвал Россию и Украину избегать эскалации конфликта. Он также отметил, что международное сообщество должно играть конструктивную роль - создать условия и пространство для политического урегулирования разногласий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
20.06.2022
Китайцы о речи Путина: миру нужны именно такие слова
16.05.2022
Антипутинский крестовый поход Байдена провалился. И вот почему
12.05.2022
Лула да Силва: Запад сам виноват в конфликте на Украине
13.04.2022
Великолепная пятерка и Китай: союзники России в третьей мировой
22.05.2018
День Тихоокеанского флота. Досье
08.09.2014
Николай Ковалёв: «Началась новая техногенная эпоха – с кибервойнами, кибертерроризмом, киберпреступностью»
26.11.2012
Свято место пусто не бывает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?