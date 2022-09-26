Пекин заявил о готовности играть конструктивную роль в решении украинского кризиса

Глава МИД КНР Ван И побеседовал с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой на полях 77-й сессии ГА ООН

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Китай призывает к решению украинского кризиса путем переговоров, продолжит играть конструктивную роль в его разрешении. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе беседы с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, состоявшейся в пятницу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Как ответственная крупная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН Китай всегда был привержен делу сохранения мира и [решению вопросов путем] переговоров. Китай никогда не оставался в стороне, не подливал масла в огонь и не использовал [кризис] как возможность для получения прибыли. Мы всегда выступаем на стороне мира и будем продолжать играть конструктивную роль [в разрешении украинского кризиса]", - привел в пятницу слова Ван И сайт МИД КНР.

22 сентября глава МИД КНР заявил, что сторонам конфликта необходимо обсудить на переговорах свои разумные опасения и предлагать возможные варианты их разрешения, чтобы их диалог в итоге мог принести результаты и привести к миру. Ван И призвал Россию и Украину избегать эскалации конфликта. Он также отметил, что международное сообщество должно играть конструктивную роль - создать условия и пространство для политического урегулирования разногласий.