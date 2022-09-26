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Военное обозрение

Сообщается о массированном применении барражирующих боеприпасов по объектам в Одессе

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Источник изображения: topwar.ru

Из Одессы приходят сообщения о массированном применении барражирующих боеприпасов по объектам в городе и окрестностях. Киевские ставленники заявляют об использовании множества таких боеприпасов, заявляя, что речь идёт об иранских БПЛА Shahed-136. При этом демонстрируются фрагменты ударных беспилотников-«камикадзе» «Герань-2» российского производства. По сути, «Герань-2» является клоном иранских «Шахедов-136», и в последние недели эти барражирующие боеприпасы, они же беспилотники-«камикадзе», активно применяются против военных объектов на украинской территории.

В одесских пабликах местные жители сообщают о том, что беспилотники двигаются на относительно небольшой высоте, издавая характерное «жужжание». Их можно наблюдать в небе. Несколько таких дронов пролетели над портовой инфраструктурой. Как минимум две «Герани-2» ударили по причальному кластеру, где в тот момент находились несколько военных катеров. Также разрывы были слышны в других частях Одессы.

Один из очевидцев:

При этом их вообще никто не сбивает. И даже сирену (воздушной тревоги) не включили.

Это лишний раз свидетельствует о том, что барражирующие боеприпасы, которые могут преодолевать расстояние в 1,5-2 тыс. км, становятся весьма сложной мишенью для украинских войск. Зато сами украинские войска, их объекты и инфраструктура превращаются в доступные мишени для таких боеприпасов-беспилотников. И уже не принципиально, дроны ли это иранского производства или исполненные на российских заводах в кооперации с иранскими специалистами. Главное – результат. И он есть.

Источник изображения: topwar.ru

Только за последние несколько дней «Герань-2» использовалась, как свидетельствует сама украинская сторона, против объектов в Очакове и Кривом Роге. Теперь на очереди – военные цели в Одессе.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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