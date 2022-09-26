Войти
ЦАМТО

Elbit Systems разработает датчик для системы IVAS 2.0 СВ США

396
0
0
elbit-systems-logo
Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 23 сентября. Израильская компания Elbit Systems Ltd. объявила, что ее дочерняя компания в США, Elbit Systems of America LLC, подписала с SOSSEC Inc. контракт, предусматривающий начало 2-го этапа разработки усовершенствованного датчика для условий низкой освещенности ALLLS (Advanced Low Light Level Sensor).

Датчик предназначен для интегрированной системы дополненной реальности IVAS 2.0 (Integrated Visual Augmentation System) Сухопутных войск США.

Стоимость соглашения составляет 10 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Роаноке (шт.Вирджиния). Они должны быть завершены до 2025 года.

SOSSEC Inc. руководит консорциумом SOSSEC (System of Systems Consortium) и консорциумом SCEC (the Sensors, Communications, and Electronics Consortium), которые также выполняют работы в интересах Министерства обороны США.

В соответствии с контрактом, Elbit Systems of America разработает несколько прототипов камер для проведения лабораторных и полевых испытаний и экспериментов в группе Night Vision. ALLLS является важным компонентом концепции IVAS 2.0 СВ США, которая объединяет инструменты ситуационной осведомленности следующего поколения и цифровые датчики с высоким разрешением для получения единой картины боевой обстановки. IVAS 2.0 задуман как значительно улучшенный нашлемный дисплей, обеспечивающий повышение ситуационной осведомленности военнослужащих и принятие ими наиболее эффективных решений в бою.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Компании
Elbit Systems
Похожие новости
14.11.2018
Индонезийская бронетанковая техника на выставке Indo Defense 2018. Часть 1
27.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки — часть II
23.01.2017
ВВС Израиля приняли первую систему ПРО «Эрроу-3»
21.10.2013
Вокруг приватизации Israel Military Industries
23.05.2012
Грузинские попытки строительства оборонки
03.05.2012
США передают военные технологии Бразилии. Израиль обеспокоен
13.03.2009
Израильские заводы помогут американской оборонке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?