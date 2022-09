Elbit Systems разработает датчик для системы IVAS 2.0 СВ США

ЦАМТО, 23 сентября. Израильская компания Elbit Systems Ltd. объявила, что ее дочерняя компания в США, Elbit Systems of America LLC, подписала с SOSSEC Inc. контракт, предусматривающий начало 2-го этапа разработки усовершенствованного датчика для условий низкой освещенности ALLLS (Advanced Low Light Level Sensor).

Датчик предназначен для интегрированной системы дополненной реальности IVAS 2.0 (Integrated Visual Augmentation System) Сухопутных войск США.

Стоимость соглашения составляет 10 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Роаноке (шт.Вирджиния). Они должны быть завершены до 2025 года.

SOSSEC Inc. руководит консорциумом SOSSEC (System of Systems Consortium) и консорциумом SCEC (the Sensors, Communications, and Electronics Consortium), которые также выполняют работы в интересах Министерства обороны США.

В соответствии с контрактом, Elbit Systems of America разработает несколько прототипов камер для проведения лабораторных и полевых испытаний и экспериментов в группе Night Vision. ALLLS является важным компонентом концепции IVAS 2.0 СВ США, которая объединяет инструменты ситуационной осведомленности следующего поколения и цифровые датчики с высоким разрешением для получения единой картины боевой обстановки. IVAS 2.0 задуман как значительно улучшенный нашлемный дисплей, обеспечивающий повышение ситуационной осведомленности военнослужащих и принятие ими наиболее эффективных решений в бою.