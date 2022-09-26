Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа

Медведев провел совещание о гособоронзаказе и расширении номенклатуры вооружений
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа и расширении номенклатуры поставляемых в войска вооружений.
Медведев отметил, что конструкторское бюро "Вымпел" выпускает устройства выброса пассивных помех, катапультные и пусковые установки для применения ракет класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность" с широкой номенклатуры самолетов и вертолетов.
Ранее, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК. В частности, глава государства призвал наращивать мощности таких производств.