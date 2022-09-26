Запад проиграл. Референдумы пройдут, Украина сядет за стол переговоров

Референдумы в ДНР и ЛНР и ход военного конфликта

Хоть Запад и заявляет, что не признает их результатов референдумов в Донбассе, со временем он согласится с выбором населения, пишет Evrensel. Украинская армия больше не может противостоять России, поэтому ей придется сесть за стол переговоров.

Юджель Оздемир

Президент России Владимир Путин наконец-то сделал свой ход, которого ждали долгое время. Присоединение Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость на юго-востоке Украины в 2014 году, к России в результате референдума, как и Крыма, на самом деле было лишь вопросом времени. Однако российский лидер предпочитал постоянно откладывать этот шаг.

В ходе военного конфликта, который идет с 24 февраля текущего года, Россия в целом увеличила подконтрольную ей территорию в районе Донбасса, в который входят Донецк и Луганск. Более того, Херсон, Запорожье и Мелитополь, которые обеспечивают соединение между Донбассом и Крымом, теперь тоже подключаются к процессу референдума как автономные республики.

Референдумы, которые начнутся сегодня, 23 сентября, будут продолжаться до 27 сентября. По деталям выступления Владимира Путина в среду, 21 сентября, в ходе которого глава российского государства объявил о частичной мобилизации, становится понятно, что все было спланировано заранее.

Призыв 300 тысяч военнослужащих запаса показывает, что Москва после проведения референдумов в подконтрольных ей регионах и подписания российским лидером решений об их вхождении в состав России ожидает сильного контрхода и желает дать опять же мощный ответ. Ведь отныне любое нападение на эти регионы будет считаться совершенным против России. Владимир Путин в очередной раз дал это понять, добавив: "Это не блеф".

Представители западных стран, которые на ежегодном заседании ООН на протяжении трех дней делали заявления одно за другим против проведения референдумов, конечно, продолжат говорить о непризнании их результатов и будут опять принимать жесткие санкционные решения, если еще осталось что-то, что не попало под санкции.

Однако со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня, пусть и не долгосрочное. Особенно в тех странах, которые несут большие экономические потери в условиях сохраняющейся напряженности в отношениях с Россией, таких как Германия, это может озвучиваться самым серьезным образом.

Ход российского лидера с референдумом последовал за его полуторачасовым телефонным разговором с канцлером Германии Олафом Шольцем на прошлой неделе. Это может быть совпадением, но также, вероятно, не лишено определенных расчетов.

Таким образом, в регионах компактного проживания русского населения, прежде всего в Донецке и Луганске, где националистически-правый украинский режим за последние несколько лет дошел до запрета русского языка, народ имеет право сам определять свою судьбу. Это право может быть реализовано в форме добровольного объединения с Украиной на равных условиях, независимого государства или присоединения к России. Однако в наши дни это решение принимается в тяжелых условиях военного конфликта. В другой ситуации это, возможно, не было бы столь спорным ходом и могло бы получить большую поддержку на международном уровне.

Самую высокую цену за противостояние влиянию НАТО, расширяемому посредством ситуации на Украине, заплатили и продолжают платить около четырех миллионов человек, проживающих в донбасском регионе, ставшем зоной боевых действий.

Теперь весь вопрос в том, что сделает Запад в отношении этих регионов, которые, вероятно, большинством голосов примут решение о вхождении в состав России... Один из вариантов — еще более масштабная конфронтация и санкции.

Однако большая часть экономических и политических санкций против России уже претворены в жизнь. Стало очевидно, что санкционные ограничения не сдерживают российского лидера, опирающегося спиной на Китай. Еще один вариант: НАТО выйдет за рамки поставок оружия Украине и напрямую вмешается в конфликт. Но в сегодняшних условиях это маловероятно.

Поскольку украинская армия, несмотря на всю поддержку со стороны Запада, не в силах одолеть российские вооруженные силы. Со временем, судя по всему, стороны могут сесть за стол переговоров. Тогда будет поставлен вопрос о фактическом отказе Украины от этих регионов. А США и НАТО всегда будут вынашивать цель ослабить Россию, поддерживая высокую напряженность в регионе. Вместе с тем для США, которые шаг за шагом готовятся к противостоянию с "пробуждающимся гигантом" – Китаем, Россия может отойти на второстепенный план.