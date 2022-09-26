В США рассказали об иссякших запасах Т-72 в странах НАТО

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Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года.

В странах НАТО иссякли запасы танков Т-72, которые передавали Украине, поэтому страна получит словенские танки M-55S, построенные на базе советских Т-55А. Об этом сообщает издание Military Watch.

Отмечается, что Словения и Германия договорились о передаче Украине танков M-55S. В качестве компенсации словенские военные получат немецкие грузовые машины и транспортеры.

«Передача происходит в связи с тем, что запасы танков Т-72 в странах НАТО иссякли, а бывшие государства Варшавского договора и многие государства-правопреемники Югославии направили основную часть своих боевых единиц в украинскую армию», — пишет издание.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Украина может получить 28 танков M-55S. В ходе модернизации танки получили нарезное орудие калибра 105 миллиметров, систему управления огнем и новые средства связи.

В июле аналитик Алексей Суконкин сообщил, что переданные Украине польские танки PT-91 Twardy построены на основе советских Т-72 «Урал», которые собирали по лицензии.