Удар по доллару: страны ШОС решили рассчитываться в основном национальными валютами

Источник изображения: topwar.ru

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшийся в Самарканде (Узбекистан), в определенной степени может считаться знаковым для дальнейшего ослабления финансовой гегемонии США. Одно из главных решений, которое было принято на этом мероприятии – расширение торговли в национальных валютах государств-участников организации.

С чем связано такое решение? В первую очередь, входящие в ШОС государства хотят освободиться от гегемонии американского доллара. Антироссийские санкции, введенные Западом, продемонстрировали всему миру, что чувствовать себя спокойными, будучи зависимыми от доллара и евро, многие страны не в состоянии. И Китай, и Турция, и даже арабские монархии Персидского залива сделали соответствующие выводы из опыта антироссийских санкций.

Для России переход на торговлю в основном в национальных валютах способствует смягчению удара, нанесенного американскими и европейскими санкциями. Китай, чьи отношения с США также стремительно ухудшается, руководствуется теми же соображениями. Иран и сам много десятилетий находится под санкциями, для него такое развитие событий еще более выгодно. Наконец, Индия, несмотря на развитое сотрудничество с США и Великобританией, также решила перейти на торговлю с Россией в национальных валютах.

Увеличение расчетов в национальных валютах, по мнению руководителей стран ШОС и кандидатов в ШОС, будет способствовать ускорению экономического развития государств. Создание Банка развития ШОС и разработка систем трансграничных платежей приведут к дальнейшему повышению финансовой самостоятельности государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин пока еще избегает открыто говорить о том, что зависимость от американского доллара чревата многочисленными политическими рисками. Но в действительности в Пекине очень обеспокоены потенциальными рисками, связанными с зависимостью от американского доллара. До вывода юань на уровень международной валюты еще очень далеко. Но региональной валютой он уже вполне способен стать.

Сейчас инициативы Пекина по дедолларизации расчетов в транснациональной торговле поддерживаются китайскими финансовыми институтами, в том числе и на региональном уровне. Это происходит не первый год. Так, еще в 2015 году была озвучена инициатива Сбербанка России и Банка Харбина о формировании некоммерческой организации финансового сотрудничества. Такой шаг был сделан с целью облегчить российско-китайскую торговлю и финансовое сотрудничество.

Что интересно, в дедолларизации важную роль сыграют небольшие китайские финансовые организации, которые меньше зависимы от доллара. Они вполне могут превратиться в платформы, на базе которых будут осуществляться альтернативные расчеты, то есть расчеты в национальных валютах. Введенных Западом санкций такие банки не боятся. Например, в мае 2022 года Банк Харбина представил документ «Сто мер», направленный на развитие дальнейших финансовых связей с Российской Федерацией в условиях санкций.

Китайские банки вполне могут помочь России, поставляя наличные юани в страну. С помощью расчетов в юанях Москва избегает негативных последствий западных санкций. Со стороны Китая это, разумеется, не столько проявление дружеских чувств, сколько взаимовыгодное сотрудничество. Си Цзиньпин прекрасно понимает, что и в отношении его страны санкции будут только ужесточаться, причем вне зависимости от того, какую позицию занял бы Пекин относительно украинских событий.

Скорее всего, к подобному развитию событий готовится и Турция. Хотя Турция является членом НАТО, отношение Запада к президенту Реджепу Эрдогану вполне известно. И он понимает, что если удастся «продавить» Россию, то в число следующих неизбежно попадет и Турция. Вероятно, потому он и назвал вступление в ШОС целью Анкары.

Таким образом, ШОС становится подлинной альтернативой Западу, причем, в первую очередь, именно в экономическом и финансовом отношении. Можно прогнозировать, что со временем это объединение консолидирует едва ли не большинство развивающихся экономик Азии, а в перспективе может быть расширено за евразийские пределы. Например, уже есть информация о том, что вступлением в ШОС очень интересуется Египет.