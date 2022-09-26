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РИА Новости

Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Источник изображения: © Фото : СК РФ

Бастрыкин обсудил с главами бюро нацбезопасности и Минюста Сирии борьбу с терроризмом

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудил с главами бюро нацбезопасности и минюста Сирии взаимодействие по поимке террористов, а также розыск россиян, которые уехали в республику для участия в террористической деятельности, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Участники совещания обсуждали важность договоров между РФ и САР, подписанных в 2022 году. Отмечено, что применение этих соглашений будет способствовать повышению эффективности сотрудничества между российскими и сирийскими правоохранительными органами в сфере уголовного судопроизводства.

"Глава СК России обсудил с Али Мамлюком и Ахмедом Аль-Сейидом вопросы сотрудничества в части установления и привлечения к ответственности террористов, а также розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций", - сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поблагодарил коллег за качественное исполнение сирийской стороной запросов ведомства о правовой помощи, а также непрерывное содействие в идентификации причастных к терроризму. Так, благодаря полученным данным следствие смогло заочно предъявить обвинение по ряду уголовных дел более чем 30 террористам и участникам незаконных вооруженных формирований, а также получить санкцию на арест и объявить их в международный розыск.

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Страны
Россия
Сирия
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