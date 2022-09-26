Президент Киргизии рассказал о состоянии национальных вооружённых сил

Источник изображения: topwar.ru

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров рассказал в интервью государственному Национально-информационному агентству «Кабар» о состоянии Вооруженных сил Кыргызстана. Жапаров возглавил республику в январе 2021 года, победив с большим перевесом на президентских выборах. По его словам, когда он пришел к власти, армия и все правоохранительные органы находились в очень плачевном состоянии. Это могут подтвердить все, кто тогда работал в силовых структурах, подчеркнул президент.

Когда в апреле прошлого года Таджикистан вторгся на территорию республики, у киргизских военных из вооружения были на руках только автоматы. Здесь нужно отметить, что у Таджикистана своя версия событий, согласно которой именно киргизские военные осуществили провокацию.

Президент Жапаров рассказал, что в то время из десяти танков только два могли стрелять, да и те через пять километров встали. Остальные даже не удалось завести. Вся военная техника была советской образца 70-80-х годов, на многих машинах не было аккумуляторов. На вооружении армии Киргизии не было ни вертолетов, но боевых самолетов.

Что сказать, мне такую армию в плачевном состоянии передали. В течение года я максимально укреплял. И питание было не на должном уровне. Я сразу удвоил порции

— рассказал Жапаров о мерах, предпринятых им по укреплению армии.

Глава государства сообщил, что за этот год удалось значительно дооснастить Вооруженные силы современным оружием. В результате армия уже не находится в таком плачевном состоянии, в каком она была на момент начала президентства Жапарова.

Но мы на этом не остановимся. Мы всё ещё укрепляемся для обороны

— сообщил президент Киргизии.

Глава Кыргызстана ответил на вопрос журналиста, почему во время недавнего конфликта с Таджикистаном, войска противника так легко продвинулись вглубь страны и захватили несколько населенных пунктов, если республиканская армия уже столь сильна.

Жапаров объяснил, что после начала нападения жители приграничных сел были эвакуированы, «чтобы не было, как в прошлом году». Многие населенные пункты уже были покинуты жителями после развала Советского Союза, люди тогда продали дома и уехали в Бишкек или в Россию.

Села остались пустыми. Они сожгли пустующие дома и вывесили флаг у школы. Но потом мы нанесли ответный удар, всех освободили и прогнали

— объяснил президент Жапаров.

Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном длится фактически со времён распада СССР. Стороны не могут договориться о демаркации и делимитации участка границы в 300 км из почти тысячи км общей линии разграничения территорий между государствами. В последний раз боестолкновения между пограничниками двух государств начались 14 сентября, стороны обвинили в развязывании конфликта друг друга. Уже через два дня стороны задействовали в боях тяжелую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня.

Боевые действия удалось остановить буквально через неделю после начала очередного противостояния соседних государств. В понедельник, 19 сентября, Киргизия и Таджикистан подписали протокол об установлении мира. Эксперты отмечают, что затишье это временное, ведь приграничный спор между Бишкеком и Душанбе официально так и не решен.