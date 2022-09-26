ВС Аргентины продолжают оценку вариантов закупки новых истребителей

Три истребителя типа Dassault Mirage (предположительно, типа Finger IIIB) ВВС Аргентины в воздухе во время церемонии празднования 103-й годовщины создания ВВС. Тандил, 13.08.2015.

ЦАМТО, 23 сентября. Правительство Аргентины сообщило в парламенте страны, что планирует направить около 684 млн. долл. на закупку новых истребителей и создание соответствующей инфраструктуры.

Как сообщает Defense News, данная информация содержалась в ответах на запросы комитета обороны Палаты депутатов, направленные премьер-министром Хуаном Мансурой и министром обороны Хорхе Тайана.

Утвержденный в конце прошлого года бюджет на 2022 год предусматривает выделение 664 млн. долл. на покупку боевых самолетов, а также дополнительно 20 млн. долл. на создание инфраструктуры, необходимой для их поддержки и эксплуатации.

В ответах, направленных в парламент, новый самолет назван многоцелевым истребителем, оснащенным РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), системой дозаправки в полете, совместимой с состоящим на вооружении ВВС Аргентины самолетом-заправщиком, и комплексом радиоэлектронного противодействия.

Самолеты с открытой архитектурой должны обеспечивать интеграцию вооружения и других систем любого происхождения, но в составе оборудования не должно быть компонентов британского производства или разработки. Великобритания уже продолжительное время препятствует закупке Аргентиной новых боевых самолетов, запрещая реэкспорт разработанных британскими производителями систем.

В ответах названы типы самолетов, которые уже прошли оценку в качестве потенциальных претендентов, включая китайско-пакистанский JF-17, американский F-16, индийский LCA "Теджас" и российский МиГ-35.

По мнению ряда анонимных источников издания, выбор МиГ-35 маловероятен "по политическим и логистическим" причинам, а в составе индийского "Теджас" находится разработанная британцами система дозаправки в полете, компоненты РЛС и катапультируемые кресла британской компании Martin-Baker, замена которых сложна и дорогостояща.

Командование ВВС Аргентины предпочло бы F-16, но правительство США выдвигает жесткие условия и ограничения при продаже самолетов. Так, уже месяц не получен ответ на запрос Аргентины о возможности интеграции на борт управляемых ракет большой дальности "Дерби" класса "воздух-воздух" и других израильских вооружений и систем. Аргентина считает, что подобное поведение продиктовано давлением со стороны Великобритании.

Все это подталкивает власти Аргентины в сторону закупки китайского истребителя JF-17/FC-1, в конструкции которого отсутствуют британские компоненты. Кроме того, израильская Israel Aerospace Industries возобновляет кампанию по продвижению покупки отремонтированных и модернизированных самолетов "Кфир".

Независимый аргентинский военный аналитик полковник (в отставке) Гильермо Лафферьер скептически относится к намерениям Аргентины закупить новый боевой самолет. По его мнению, представители ВВС могут вести долгие переговоры, совершать поездки за границу для ознакомления с предложениями, могут даже подписать письма о намерениях, но не контракты. Полковник объясняет это тем, что находящиеся у власти силы десятилетиями называли военных преступниками и не финансировали модернизацию вооруженных сил.