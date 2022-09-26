США наращивают сотрудничество с Индией, намереваясь вытеснить Россию с оружейного рынка страны

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Соединенные Штаты намерены подвинуть Россию на рынке вооружений Индии, заменив часть поставляемого российского оружия американским. Поскольку военно-техническое сотрудничество Москвы и Нью-Дели длится уже не одно десятилетие, делаться это будет постепенно, начиная с запуска некоторых программ.

США запускают совместную с Индией программу разработки беспилотников, в рамках которой предполагается разработать и далее производить и экспортировать беспилотные летательные аппараты. Как заявил помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер, Индия намерена заменить часть российского вооружения американским, а также нарастить собственное оборонное производство.

На практике это означает, что мы будем тесно сотрудничать с Индией для совместного производства и разработки средств, которые будут отвечать ее целям модернизации своей обороны

- добавил он.

Кроме беспилотников, США намерены разрабатывать с Индией и более "крупные" вооружения, но это в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Пока Вашингтон ведет осторожные переговоры с Нью-Дели, стараясь отодвинуть в сторону Москву, при этом не испортив отношения с Индией, которая ценит сотрудничество с Россией.

У нас хорошо идут переговоры с нашими коллегами в Индии на самом высоком уровне.(...) Мы надеемся рассказать больше в скором времени

- добавил Ратнер.

О намерениях вытеснить Россию с оружейного рынка Индии в США говорят очень давно. Индия тратит очень большие деньги на свою оборону, стараясь догнать и перегнать Китай, с которым отношения довольно напряженные. Потраченные на оружие средства проплывают мимо Вашингтона, чего в США допустить не могут. Однако попытка напугать Индию введением санкций за закупку российских зенитных систем провалилась, Нью-Дели отказались выполнять требования американцев. Теперь США действуют другими методами, но и про санкции не забывают.