Новым гендиректором концерна "Вега" стал Сергей Скорых

Он будет совмещать эту работу с управлением петербургскими предприятиями холдинга НИИ "Вектор" и заводом "Энергия"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" назначил Сергея Скорых новым гендиректором концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника"). Об этом говорится в сообщении холдинга, распространенном в пятницу.

"Решением наблюдательного совета госкорпорации "Ростех" новым генеральным директором концерна "Вега" назначен Сергей Скорых", - говорится в сообщении.

Как уточнили в холдинге, эту работу Скорых будет совмещать с управлением петербургскими предприятиями холдинга НИИ "Вектор" и заводом "Энергия". Вячеслав Михеев, который возглавлял "Вегу" с 2017 года, будет работать в должности генерального конструктора.

Директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко, слова которого приводятся в сообщении, выразил надежду на то, что Скорых сможет обеспечить развитие концерна. "Убежден, что высокий профессионализм и качественный управленческий опыт позволят Сергею Валерьевичу достичь поставленных целей, обеспечить поступательное развитие предприятий дивизиона и рост их финансовых показателей", - отметил он.

Скорых возглавляет НИИ "Вектор" с 2018 года, с текущего года он совмещает эту должность с управлением заводом "Энергия".