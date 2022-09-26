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ТАСС

Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © AFP 2022 / CHRISTOPHE GATEAU

Стороны подтвердили, что их "взгляды одинаковы" в отношении конфликта на Украине

ВИЛЬНЮС, 23 сентября. /ТАСС/. Вильнюс и Вашингтон считают, что необходимо принимать все возможные меры для того, чтобы Украина "вышла победителем" в конфликте с Россией. Об этом президент балтийской республики Гитанас Науседа написал в пятницу на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) после встречи с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке, где литовский лидер участвует в Генеральной Ассамблее ООН.

Стороны подтвердили, что их "взгляды одинаковы" в отношении конфликта на Украине, говорится в тексте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, включая эмбарго на поставки российских энергоносителей. 

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Украина
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Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
26.09.2022 14:04
ЛИТВА и сша!!! ну,ну.
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№2
26.09.2022 14:15
Можно поддержать направление, и повторять, что США по решению Литвы сделало то то и то то, а по решению Латвии поставили то то и то то.
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