Sitronics Group планирует запустить 70 спутников для мониторинга судоходства до 2025 года

Производить спутники будет компания "Спутникс", которая в настоящий момент единственная эксплуатирует собственный аппарат дистанционного зондирования Земли "Орбикрафт - Зоркий"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Sitronics Group до 2025 года планирует запустить на орбиту 70 космических аппаратов, оснащенных аппаратурой для мониторинга судоходства. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе группы.

"Sitronics Group планирует запустить 70 космических аппаратов, оснащенных приемной аппаратурой АИС (автоматической идентификационной системы - прим. ТАСС), в период до 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Производить спутники будет компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group), которая в настоящий момент единственная эксплуатирует собственный аппарат дистанционного зондирования Земли "Орбикрафт - Зоркий".

"Сервис, который компания планирует предоставлять при помощи своей группировки спутников АИС, позволит контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом", - добавили в пресс-службе.