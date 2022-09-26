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ТАСС

Sitronics Group планирует запустить 70 спутников для мониторинга судоходства до 2025 года

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Sitronics Group
Sitronics Group.
Источник изображения: ixbt.com

Производить спутники будет компания "Спутникс", которая в настоящий момент единственная эксплуатирует собственный аппарат дистанционного зондирования Земли "Орбикрафт - Зоркий"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Sitronics Group до 2025 года планирует запустить на орбиту 70 космических аппаратов, оснащенных аппаратурой для мониторинга судоходства. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе группы.

"Sitronics Group планирует запустить 70 космических аппаратов, оснащенных приемной аппаратурой АИС (автоматической идентификационной системы - прим. ТАСС), в период до 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Производить спутники будет компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group), которая в настоящий момент единственная эксплуатирует собственный аппарат дистанционного зондирования Земли "Орбикрафт - Зоркий".

"Сервис, который компания планирует предоставлять при помощи своей группировки спутников АИС, позволит контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом", - добавили в пресс-службе. 

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