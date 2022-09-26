В РФ началось тестирование платформы визуализации АИС по данным частных спутников

В работе платформы задействованы данные спутников, которые были выведены по программе Space-Pi с космодрома Байконур 9 августа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Тестовая эксплуатация платформы визуализации данных автоматической идентификационной системы (АИС) на основе информации, полученной с частных российских спутников, началась в РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Для мониторинга судоходства Sitronics Group запустила тестовую эксплуатацию платформы визуализации данных автоматической идентификационной системы (АИС), принимаемых с российских экспериментальных спутников", - отметили в пресс-службе.

В работе платформы задействованы данные спутников, которые были выведены по программе Space-Pi с космодрома Байконур 9 августа. Космические аппараты получают информацию о названии и принадлежности судна, типе и статусе, номере IMO (номер в Международной морской организации (International Maritime Organisation)), местоположении, курсе и скорости судна, дате, а также порте назначения.

В настоящий момент спутники проходят летные испытания в разных режимах работы. С ними также проводят эксперименты, параллельно ведется отработка сбора, передачи и архивирования информации. Предполагается, что спутники помогут оптимизировать трафик и обеспечить безопасную навигацию судов, в том числе по Севморпути.

"Космические аппараты, разрабатываемые в рамках программы Space-Pi, представляют собой современные сверхкомпактные спутники формата Cubesat 3U, которые оснащены разнообразными полезными нагрузками", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что аппараты построены на базе cubesat-платформы "Орбикрафт-Про", которая была разработана в компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group).

Программа Space-Pi - научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов (формата "Кубсат", спутники размером 10х10х10 см) на российской цифровой платформе.