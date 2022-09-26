У НАТО не осталось танков Т-72 для Украины. Выход есть, но сомнительный

Похоже, у НАТО заканчиваются Т-72. Альянс отправляет на Украину словенские Т-54/55

Запасы танков Т-72 в странах НАТО исчерпались, так как основную часть боевых машин передали Украине, пишет MWM. Теперь очередь за словенскими Т-55, но есть проблема: калибр их орудий несовместим с имеющимися у Киева боеприпасами.

Германия и Словения договорились о передаче словенских танков М-55, производных от советских Т-54/55 в поддержку ВСУ. Взамен Словения получит немецкие бронетранспортеры и колесные грузовики. Это происходит в связи с тем, что запасы танков Т-72 в странах НАТО иссякли: бывшие государства Варшавского договора и ряд стран-преемниц Югославии передали основную часть своих боевых машин в состав украинской армии, которая до февраля располагала крупнейшими танковыми силами в Европе.

Т-54/55 впервые поступили на вооружение Советской Армии в 1940-х годах. Вариант М-55, составлявший основу словенских бронетанковых частей, отличается стандартной для НАТО 105-мм пушкой, улучшенной бронезащитой и модернизированной силовой установкой. Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов. После отправки машин Словения останется вообще без танков, причем замены им не ожидается, поскольку ее небольшие вооруженные силы страны в будущем намерены обходиться без основных боевых танков.