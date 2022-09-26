Минобороны России совместно с СибГУТИ создали Департамент цифровой аналитики

ЦАМТО, 23 сентября. Минобороны РФ совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики открыли Департамент цифровой аналитики. Торжественное мероприятие прошло на базе вуза в Новосибирске.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и органов исполнительной власти Новосибирской области.

Департамент цифровой аналитики, который входит в структуру Института безопасности СибГУТИ, будет специализироваться на подготовке кадров в сфере логистики, бизнес-анализа и системного анализа в IT-проектах по различным направлениям перспективных цифровых технологий, а также на формировании необходимых навыков по оптимизации информационных логистических цепей, оценке эффективности вариантов цифровой транспортировки.

Это пока единственное в России государственное учебное подразделение, которое будет готовить уникальных специалистов в области анализа цифрового пространства. Инициатором создания данного учебного центра выступил Департамент информационных систем МО РФ. По замыслу Министерства обороны, в зоне ответственности Департамента цифровой аналитики будут готовиться специалисты, которые совместят в себе знания гуманитарных и точных наук.

В настоящее время в основном образовательные программы ВУЗов изначально делят студентов на "гуманитариев" и "технарей", что сужает дальнейшие возможности выпускников в современном мире, в котором информационные технологии одновременно являются и способом взаимодействия социума, а значит содержат весь спектр прикладной гуманитарной науки и высокотехнологичной средой, определяемой сложными математическими алгоритмами. Таким образом, для работы и управления этим пространством нужен совершенно новый тип мышления не разделяющий, а объединяющий в себе гуманитарную и техническую область. Такие специалисты имеют огромную востребованность в области разработки цифровых технологий и анализа информационной среды. Теперь их будут готовить в СибГУТИ, в первую очередь, в интересах Министерства обороны.

Основными изучаемыми дисциплинами программы станут технологии искусственного интеллекта, программное обеспечение организации и управления сложными структурами, исследования цифровой среды и другие.

Выпускники данной программы будут способны решать широкий спектр задач, опираясь на современные подходы и технологии сбора и анализа данных о внешней среде организации и бизнес-процессах. Лучшие из студентов, показавшие высокий уровень подготовки и достигшие определенных успехов получат возможность после окончания обучения пройти службу в Военном инновационном технополисе "ЭРА".

Основное назначение Технополиса "ЭРА" – формирование эффективной модели организации исследований в интересах укрепления обороноспособности страны. Современные научно-исследовательские и производственные комплексы, созданные в технополисе, призваны способствовать эффективному внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности, а также укреплению науки и инноваций России. Это новейшие научные разработки в области робототехники, информационной безопасности, нанотехнологий и наноматериалов, телекоммуникаций, цифровых технологий. Операторы научных рот участвуют в создании современных программных комплексов, разработках малых космических аппаратов, машин жизнеобеспечения, медико-биологических исследованиях и многом другом.

В целях установления и развития сотрудничества в области образования и научно-технического развития в августе 2022 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации и СибГУТИ.

В рамках Соглашения проводится работа по созданию надлежащей организационно-правовой основы для взаимовыгодного сотрудничества в вопросах обмена научно-технической информацией, реализации совместных образовательных программ, программ и проектов в области научно-исследовательской, научно-технической, инновационной деятельности и экспериментальных разработок.

Достигнута договоренность о том, что студенты Департамента цифровой аналитики СибГУТИ уже во время обучения будут тесно взаимодействовать с ВИТ "ЭРА" в области ИТ-технологий. В дальнейшем это позволит уже на ранних курсах готовить специалистов-практиков для решения сложных государственных задач в цифровой отрасли, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики – вуз Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с сетью филиалов в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Современный образовательный и научный центр готовит специалистов, обладающих сквозными цифровыми компетенциями для сферы инфокоммуникаций и информационных технологий.