Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"

ЦАМТО, 23 сентября. Украина просит об экстренных поставках современных танков, но западные страны не спешат с выполнением заявки. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников издания, на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях танки заняли первое место в списке пожеланий украинцев, которые рассчитывают с помощью американских Abrams или немецких Leopard добиться еще большего прогресса. Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

"Западные страны медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с их освоением и логистикой", – цитирует Politico "американских чиновников, украинских советников и парламентских помощников".

От западных союзников Украина получает бронетехнику советского производства. По данным Politico, только Польша передала около 250 танков Т-72 и сама подписала контракт на покупку в США того же количества Abrams.

На начальном этапе кампании украинские военные больше всего нуждались в противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексах, потом – по мере эволюции характера боевых действий – упор в поставках был сделан на артиллерии и реактивных системах залпового огня, отмечает агентство.