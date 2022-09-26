Войти
ЦАМТО

Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"

386
0
0
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины.
Источник изображения: Валентин Огиренко/Reuters

ЦАМТО, 23 сентября. Украина просит об экстренных поставках современных танков, но западные страны не спешат с выполнением заявки. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников издания, на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях танки заняли первое место в списке пожеланий украинцев, которые рассчитывают с помощью американских Abrams или немецких Leopard добиться еще большего прогресса. Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

"Западные страны медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с их освоением и логистикой", – цитирует Politico "американских чиновников, украинских советников и парламентских помощников".

От западных союзников Украина получает бронетехнику советского производства. По данным Politico, только Польша передала около 250 танков Т-72 и сама подписала контракт на покупку в США того же количества Abrams.

На начальном этапе кампании украинские военные больше всего нуждались в противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексах, потом – по мере эволюции характера боевых действий – упор в поставках был сделан на артиллерии и реактивных системах залпового огня, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
12.02.2020
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
12.01.2018
Польские танки у границ Союзного государства. Как отреагируют Минск и Москва?
31.03.2015
Модернизация российской армии: слишком амибиционная задача для национальной оборонной промышленности
12.08.2008
Расстановка сил. Сравнение боевого потенциала вооруженных сил Грузии, Южной Осетии и России в зоне конфликта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?