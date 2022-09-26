Морская пехота США разрешила эксплуатацию амфибийных машин ACV после двухмесячного перерыва

Источник изображения: topwar.ru

Командование Корпуса морской пехоты США приняло решение о возвращении на службу боевой амфибии ACV после двухмесячного перерыва, связанного с выведением сразу двух таких машин из строя. Напомним, что сильный прибой опрокинул две боевые машины на калифорнийском побережье в июле 2022 года. Об этом сообщало ВО.

После этого события командование КМП США решило приостановить использование боевой машины. Было проведено соответствующее исследование, которое установило: боевая машина может безопасно работать при небольшом волнении на море. Всё же следует учитывать, что машина не создавалась для использования в условиях сильного волнения, но всё равно на испытаниях показала себя достаточно достойно. Однако после постановки амфибий на вооружение возникли проблемы.

Изучив результаты исследования, Корпус морской пехоты США принял решение о возвращении амфибий производства компании BAE Systems на воду. Теперь морские пехотинцы вновь смогут тренироваться на этих машинах, параллельно оценивая реальные возможности их эксплуатации. Использование амфибий в учениях морской пехоты поможет командованию выявить их слабые стороны и понять, что еще нуждается в совершенствовании.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что в соответствии с планами Пентагона, боевые амфибии ACV должны заменить устаревшие десантно-штурмовые машины морской пехоты более ранних годов выпуска AAV.

Последние машины было решено вывести из эксплуатации после того, как в 2020 году, также у побережья Калифорнии, затонул AAV. Тогда погибли восемь морских пехотинцев и один матрос флота, после чего военное ведомство навсегда запретило использовать AAV на воде, опасаясь давления американской общественности и беспокоясь за безопасность личного состава.

ACV (Amphibious Combat Vehicle) представляет собой боевую бронированную машину морского десанта, способную спускаться на воду с десантного судна и возвращаться на борт. Машина имеет колесную формулу 8х8. Экипаж машины составляет три человека, кроме них в амфибию помещается до 11 морских пехотинцев.

Предусматривается, что амфибия может быть задействована для высадки морского десанта в условиях волнения на море. Но именно эта характеристика амфибии заставляет командование проявлять повышенное внимание к ее применению на учениях. Параметры волнения на море, при которых ACV способна держаться на плаву, всё ещё уточняются.