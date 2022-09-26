Германия поставила на Украину еще одну партию самоходных зенитных установок Gepard

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Очередная партия самоходных зенитных установок Gepard вместе с боеприпасами поступила на Украину из Германии. Об этом говорится на сайте Министерства обороны ФРГ.

Всего в новую партию вошли шесть самоходных ЗСУ Gepard, а также 6 тысяч боеприпасов к ним. Общее количество немецких зенитных установок, переданных Украине, достигло количества 30 единиц. Также в поставку вошли 3 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155-мм, из них 1 тысяча осветительных и 2 тысячи дымовых.

Первые ЗСУ Gepard Германия передала Украине в конце июля и начале августа двумя партиями по три и пять машин. Кроме самих зенитных установок, Киев также получил от немцев 49 тысяч снарядов к пушкам данного комплекса и три ремонтно-эвакуационные машины. Со снарядами к данным установкам у Украины не все так хорошо, как заявляется. На сегодняшний день, учитывая новую поставку, Киев получил всего 55 тысяч снарядов калибра 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF. Темп стрельбы одной пушки комплекса составляет 550 выстрелов в минуту, двух - 1100.

В июле немцы нашли независимого производителя боеприпасов в Норвегии, согласившегося поставить запрошенное количество снарядов. Судя по количеству переданных снарядов, дела там идут не очень хорошо.

Всего немцы обещали поставить Киеву 50 зенитных комплексов Gepard, но позднее их количество снизилось до 30 единиц. Если какие-либо изменения в планы поставок немцы не внесли, то Украина получила уже все обещанные ей зенитные системы.

ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км. С вооружения немецкой армии сняты ввиду не соответствия современным требованиям.