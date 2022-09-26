Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане

Моряки России и КНР отрабатывают маневрирование в составе различных строев

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Моряки боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана провели ряд тренировок, в том числе по поиску и спасению на море и противовоздушной обороне отрядов. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

"Моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки. Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования", - говорится в сообщении.

Корабли российского отряда на переходе морем несколько раз дозаправились водой и топливом от среднего морского танкера "Печенга".

ВМФ России в ходе патрулирования представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху". За 12 дней отрядами двух стран пройдено свыше 3 тыс. морских миль. Отмечается, что корабли продолжают патрулирование.