Эксперт назвал малоэффективными методы NASA по изменению орбиты астероидов

Использование зонда DART - это вариант так называемой мягкой силы, отметил астроном Леонид Еленин

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Методы изменения орбиты опасных для Земли астероидов, которые NASA планирует отработать 26 сентября, могут не иметь эффекта для объектов, находящихся слишком близко к нашей планете - в нескольких месяцах и даже годах до момента столкновения с ней. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в августе анонсировало запуск 26 сентября американского зонда DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида"), который должен столкнуться с астероидом для тестирования системы защиты Земли от потенциально опасных космических объектов. Ожидаемое время столкновения - 19:14 по времени восточного побережья США (02:14 27 сентября мск).

"Нужно понимать, что воздействие будет достаточно слабым. Это вариант так называемой мягкой силы, когда мы имеем время аккуратно и медленно изменить орбиту опасного тела. Но если до столкновения месяцы и даже несколько лет, такой метод, скорее всего, не поможет", - сказал ученый.

Российский астроном также напомнил, что подобные работы уже проводились в рамках миссии Deep Impact, когда на комету Темпеля-1 (9P/Tempel 1) был сброшен 370-килограммовый зонд для произведения взрыва на ее поверхности, который бы помог лучше изучить структуру небесного тела. Исследователи тогда получили опыт организации столкновения кинетического ударника с кометой, уточнил Еленин.

В ноябре 2021 года Еленин обнаружил сближающийся с Землей астероид, которому было присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. Он стал 14 подобным объектом на счету ученого. В августе 2022 года в свет вышла научно-фантастическая книга Еленина под названием "Предел Бортля", в которой описывается приближение к Земле смертельно опасной для человечества кометы.

Зонд DART был запущен в ноябре прошлого года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. После выхода в открытый космос зонд отделился от Falcon 9 и полетел в направлении двойного астероида Дидим - Диморф, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Ожидается, что аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфом - на скорости около 24 тыс. км/ч.

В результате удара аппарата орбита Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима длиной в 760 м, должна будет отклониться "на долю процента". Ученые рассчитывают, что этого будет достаточно для того, чтобы они смогли зафиксировать отклонение с помощью телескопов с Земли. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

NASA в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от Земли осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы угрожать Земле, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения на Землю.