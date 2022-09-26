"Так мы русских не победим". Какие выводы сделали в Пентагоне

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Андрей Коц. За действиями российской армии на Украине пристально следят в генштабах по всему миру: анализируют, прогнозируют, делают выводы. В Брюсселе решили повысить численность сил быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек. Некоторые европейские страны наращивают закупки вооружений. А США корректируют программу развития сухопутных войск. О планах Пентагона — в материале РИА Новости.

"Бедная родственница"

Впервые со времен Второй мировой на европейских равнинах сошлись в бою две современные армии общей численностью в сотни тысяч человек. Масштабная спецоперация по размаху, характеру и особенностям театра военных действий в корне отличается от конфликтов последних десятилетий. Запад отвык от серьезных сухопутных столкновений с привлечением всех типов техники и вооружений, окончательно сделав ставку на подавляющую воздушную и военно-морскую мощь. Однако украинский опыт доказал — без успеха на земле уверенной победы над близким по силе противником быть не может.

Сухопутные войска в составе Вооруженных сил США долгие годы считались "бедной родственницей". Власти предпочитали вкладывать бюджетные средства в развитие и модернизацию ВВС и ВМС, разработку космических и гиперзвуковых технологий. Роль армии сводилась к борьбе с террористами и партизанами. Следуя новой повестке, Белый дом раз за разом резал программы перевооружения сухопутных войск.

Так, еще в 2009-м Пентагон закрыл перспективный проект Future Combat Systems (FCS, "Боевые системы будущего"), предполагавший создание линейки боевой техники нового поколения, объединенной в общую сеть. Однако полная стоимость программы превысила 300 миллиардов долларов, и от нее отказались. На тот момент у США не было противника, которого бы воспринимали непосредственной угрозой безопасности. Поэтому деньги, высвободившиеся после закрытия проекта FCS, пустили на закупку бронеавтомобилей для контингентов США в Ираке и Афганистане.

Военнослужащие США и Украины во время учений Rapid Trident во Львовской области, Украина Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Kyle Larsen

Сегодня ситуация меняется. Спустя почти восемь месяцев специальной военной операции западным стратегам стало очевидно, что без подавляющего превосходства в воздухе американские войска окажутся в не самом выгодном положении. Наступать при неподавленной артиллерии противника, при активном противодействии его бронетехники и пехоты — нести большие потери. А от них в США давно отвыкли.

Артиллерия и спецназ

Необходимость модернизации сухопутных войск признают на самом верху. На днях министр армии США Кристин Вормут выступила с речью на конференции "Военный маневр" (Maneuver Warfighting Conference) в Форт-Беннинге, штат Джорджия, и обозначила шесть концептуальных направлений развития своего ведомства до 2030-го. По ее словам, к этому сроку американские сухопутные войска должны быть полностью подготовлены к войне с такими противниками, как Россия и Китай. Проще говоря, армию нужно сделать более "смертоносной, мобильной и защищенной".

По словам Вормут, главная задача армии — получить возможность видеть дальше, чем противник. Во-первых, речь идет о дальнейшем насыщении воюющих подразделений беспилотными летательными аппаратами различного назначения. Как показал опыт боевых действий на Украине, дроны во многом предопределяют исход операции. Во-вторых, Вормут имеет в виду внедрение в эксплуатацию перспективных автоматических систем управления войсками, которые позволят повысить ситуационную осведомленность как командиров, так и отдельных солдат на поле боя.

Следом госпожа министр предложила активнее "вкладываться" в войска специальных операций, которым в вооруженных конфликтах будущего выпадет роль идти в авангарде, подавлять вражескую ПВО, уничтожать штабы и вносить хаос в работу тыловых служб противника. Третье перспективное направление развития — дальнобойная артиллерия.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun

"Мы признаем, что Китай и Россия обладают огневыми возможностями, которые в некоторых случаях значительно превосходят наши, — сообщила Кристин Вормут. — Мы находимся в процессе наращивания наших артиллерийских формирований и улучшения их дальности действия, скорострельности, поражающей способности и мобильности. Для этого США разрабатывают новые средства поражения с дальностью стрельбы до 2500 километров. Приоритет отдается гиперзвуковому оружию".

Пентагон уже внес коррективы в планы по закупкам вооружений и объявил о намерениях дополнительно приобрести 500 реактивных систем залпового огня HIMARS до 2028 года. Это оружие неплохо зарекомендовало себя в зоне специальной военной операции. Очевидно, Белый дом считает, что "Хаймарсы" прошли достойную проверку боем. Решение позволит загрузить заказами американский ВПК, и в частности компанию-разработчика РСЗО Lockheed Martin.

Общая сеть

Четвертым перспективным направлением развития армии, без которого предыдущие три не имеют смысла, госпожа министр считает повышение защищенности на поле боя. В этом пункте ставку сделают на совершенствование систем радиоэлектронной борьбы, устранение электромагнитной сигнатуры собственных войск, эффективные комплексы по борьбе с дронами, постановку помех для средств разведки противника. К этим мерам можно отнести создание мобильных командных пунктов, способных быстро менять местоположение и уходить из-под огня.

Пятый пункт модернизации армии Вормут посвятила усовершенствованию систем связи. Она заявила, что сухопутные силы будущего должны иметь возможность "быстро обмениваться данными" на тактическом и оперативном уровнях, начиная с отдельного солдата. Министр указала, что армия стремится соединить активы в рамках доктрины многодоменных операций. Общая сеть управления охватит все системы вооружения — и свои, и союзников. Обкатку этой сети ведут на ежегодных учениях Project Convergence. При ее успешном внедрении в войска американцам удастся резко сократить время принятия решений. Грубо говоря, каждый пехотинец сможет запросить артиллерийский или авиационный удар по указанным координатам, или же передать информацию о цели вышестоящему командованию.

Шестое направление — логистика. Не секрет, что одна из сильнейших сторон Вооруженных сил США — способность быстро предоставлять все необходимое боевым подразделениям. Именно материально-техническое обеспечение дает американской армии возможность побеждать в вооруженных конфликтах с минимальными издержками. Однако Вормут утверждает, что этого недостаточно: нужно создавать новые подразделения самолетов-топливозаправщиков, грузовых бортов, тяжелых вертолетов. Очевидно, этот пункт больше заточен под Китай. В Европе у США проблем с логистикой нет, а в акватории Юго-Восточной Азии они могут очень быстро возникнуть.

Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Для достижения этих целей у американской армии осталось около семи лет. Это достаточный срок для того, чтобы Россия и Китай выработали меры противодействия новой стратегии Пентагона. Только реальный вооруженный конфликт сможет подтвердить, правильный ли курс на развитие сухопутных войск взяли в Белом доме.