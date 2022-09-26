Официально Бюро специальных операций полиции Турции (Polis Özel Harekat, PÖH) предназначено для борьбы с терроризмом, насильственной и организованной преступностью. Однако, после неудавшегося военного переворота 15 июля 2016 года спецподразделение PÖH получило новый импульс в своем развитии и фактически преобразовано в военизированное формирование с широким кругом полномочий.

Подразделение сформировано 22 марта 1983 года по решению министра внутренних дел Турции и первоначально подчинялось Управлению общественной безопасности. В этот период на PÖH возлагались задачи борьбы с насильственными преступлениями, освобождения заложников, а также предоставление телохранителей турецким чиновникам и послам на территории страны. В 1987 году Управление общественной безопасности включило PÖH в состав группы специальных операций отдела полиции по борьбе с терроризмом.

Эмблема Бюро специальных операций полиции Турции

13 июля 1993 года, PÖH преобразовано в специальную полицейскую оперативную группу (Special Police Task Force). Как следствие попытки государственного переворота, 25 августа 2017 года структура переименована в "Бюро специальных операций полиции" (Bureau for Special Police Operations).

Бюро специальных операций полиции: состояние и формирование

В настоящее время PÖH (далее, также Бюро) подчиняется непосредственно министру внутренних дел и организационно входит в состав Генерального директората безопасности (Directorate General for Security). Министр принимает решения о формировании и оперативном применении отрядов PÖH. Штаб-квартира Бюро расположена в Анкаре, район Гёльбаси (Gölbasi), и возглавляется президентом. Его поддерживают три вице-президента и десять руководителей отделов. PÖH базируется в 62 провинциях и подразделяется на рабочие (оперативные) группы, специальные подразделения, подразделения тылового обеспечения, управления кадрами, общей и специальной подготовки.

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-493040-4', blockId: 'R-A-493040-4' }) }) Штаб-квартира в Гёльбаси разрабатывает новые концепции оперативного применения сил, совершенствует организационную структуру Бюро, специальную и боевую подготовку сотрудников, а также проводит закупки специальной техники и систем вооружения.

Операции, проводимые PÖH, классифицируются в соответствии со следующими специальными задачами:

прямого действия – боевые действия оперативного и тактического масштаба;

ведение разведки и сбор информации;

тайные операции в стране и за рубежом (в частности, на территории Сирии и Ирака);

борьба с терроризмом;

освобождение заложников;

специальная поддержка полиции;

мероприятия, направленные на повышение квалификации личного состава, тестирование новых методов и тактических приемов, боевой и специальной техники.

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По утверждению турецких источников, на заре своего существования Бюро специальных операций полиции, состоявшее всего из нескольких сотен полицейских, "заняло особую позицию в турецком национальном самосознании". Критерии отбора очень походили на западные: для зачисления на службу в PÖH предъявлялись повышенные требования к физической подготовке и выносливости кандидатов. Другим обязательным требованием являлось наличие либо университетского диплома, либо диплома об успешном окончании полицейской академии Турции.

В этот период, до 2015 года, отряды PÖH оснащались преимущественно стрелковым оружием ближнего и дальнего действия, а также средствами защиты от баллистических угроз, сходными с образцами аналогичных структур стран Запада.

Существенное влияние на развитие организации оказал период 2015-16 годов, который заставил руководство страны и полиции пересмотреть свои взгляды на предназначение и оперативные возможности Бюро. Структура, задуманная с момента создания, как инструмент борьбы с терроризмом преимущественно используется против курдских оппозиционных партий и движений, считающихся в Турции террористическими.

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-493040-5', blockId: 'R-A-493040-5' }) }) Свои возможности на этой ниве отряды PÖH в полной мере продемонстрировали летом 2015 года. Тогда по итогам прошедших в стране парламентских выборов неожиданного успеха добилась прокурдская Демократической партии народов, а отказ правящей Партии справедливости и развития признать результаты голосования вызвал волну протестов среди курдов.

Пытаясь сдержать ситуацию, 24 и 25 июля 2015 года Главное управление полиции (General Directorate of Police) заявило о принятии контрмер против провокаторов со стороны "Исламского государства" (ИГ – организация, запрещенная в РФ), объявленных виновными в разжигании беспорядков и проведении терактов. Фактически свои действия полиции и армия направили против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) и боевой организации Революционной народно-освободительной партии.

Аресты оппозиционеров и ответные атаки курдов на полицейские участки, сопровождавшиеся жертвами с обеих сторон, только усугубили ситуацию. Особо напряженно обстановка складывалась в городах Юго-Восточной Анатолии Диярбакыр (Diyarbakir), Хаккари (Hakkari), Джизре (Cizre), Мардин (Mardin) и Нусайбин (Nusaybin), где развернулись уличные бои.

По данным проправительственных источников, террористы подготовились к выступлениям заранее: имели достаточные запасы оружия, самодельных взрывных устройств (СВУ); прорыли многочисленные туннели между домами; пытались мобилизовать гражданское население против турецких силовиков. В регионе был введен комендантский час, а большие территории временно объявлены зонами военных операций.

Как утверждается, в столкновениях участвовали около 40 тыс. военнослужащих и полицейских, которым противостояло более 5 тыс. террористов. Потери армии и полиции превысили двести человек, а отряды РПК потеряли более 3 тыс. бойцов. Подразделения PÖH и армии конфисковали тысячи единиц оружия крупных калибров и обезвредили более 10 тыс. СВУ. После боев разрушения восстановили, а комендантский час отменили только после очистки городов от отрядов РПК.

Попытка госпереворота

Рубежом в развитии Бюро специальных операций полиции стала уже упомянутая попытка государственного переворота 2016 года. Оставляя за рамками истинные причины имевших место событий, отметим, что по утверждению проправительственных источников, попытка части турецких военных свергнуть правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана и кабинет Бинали Йылдырыма (Binali Yıldırım) "воспринимается в новейшей истории Турции, как предательство военными собственного народа". В Анкаре и Стамбуле произошли серьезные столкновения между путчистами и гражданским населением, которое препятствовало перевороту. В этих условиях полиция и PÖH выступили на стороне президента и народа. Путчисты предприняли жестокие меры для подавления сопротивления. По некоторым источникам, погибло более 250 человек.

Ситуация обострилась когда самолеты ВВС Турции нанесли бомбовые удары по парламенту, центру национальной разведки (MİT) и штаб-квартире PÖH в Гёльбаси. Вечером 15 июля старшие руководители PÖH прибыли на совещание в штаб-квартиру, для обсуждения дальнейших мер по борьбе с путчистами. Именно в тот момент самолет F-16 атаковал здание, убив 51 высшего офицера полиции и служащих PÖH и сбив полицейский вертолет.

Поставив себя на пути танков, гражданское население Анкары предотвратило попытку государственного переворота в июле 2016 года.

В итоге, после подавления путча разрушенный штаб PÖH быстро восстановили. Его торжественно открывал президент Р.Т.Эрдоган в присутствии членов семей погибших офицеров полиции. Неудачная попытка переворота повредила репутации армии среди турецкого населения. Как следствие, значительное число молодых добровольцев выразили желание поступить на службу в полицию Турции. Возникшая волна патриотизма позволила руководству страны, опасавшемуся повторных выступлений, достаточно быстро восполнить образовавшиеся вакансии. По некоторым данным, в период объявленного после путча чрезвычайного положения численность PÖH значительно увеличилась. Всего за период 2015-16 годов, Бюро специальных операций полиции приняло в свои ряды около 10 тыс. новых сотрудников.

Быстрый рост кадрового состава формирования привел к снижению критериев отбора в организацию. Требование наличия университетской степени отменили и ограничились школьным дипломом с высокими показателями. Хотя процедуру отбора и адаптировали к сложному положению в полиции, качество тактико-специальной и огневой подготовки напротив повысили. Необходимо отметить, что, как и в большинстве подобных структур в мире, профессиональное усовершенствование сотрудников PÖH проводится в течение всего периода их службы в Бюро.

PÖH расположен в 62 турецких провинциях и во многих городах на севере Сирии

После попытки государственного переворота PÖH получил на вооружение более мощные образцы военных систем. В частности, укороченные и длинноствольные винтовки с модулями лазерной подсветки, высокоточные снайперские винтовки иностранного производства, ручные гранаты и другое вооружение.

В последние три года прошли дополнительные закупки бронетехники и другого крупного военного оборудования, что превратило PÖH в большей степени в военизированное формирование. На вооружение Бюро специальных операций полиции поступили тяжелые бронированные автомобили турецкого производства: KIRPI I+II, VURAN и AMAZON от компании ВМС, EJDER от NUROL, бронемашины COBRA 2 и URAL производства фирмы OTOKAR. Авиационный парк включает вертолеты Sikorsky UH-60 BLACK HAWK. На уровне президента страны рассматривалось предложение о целесообразности поставок Бюро ударных вертолетов Т-129, но оно не получило поддержки.

Женские отряды в составе Бюро

В составе PÖH также действуют группы боевых пловцов с соответствующим вооружением и высокоскоростными лодками. Бюро – одна из немногих специальных служб в мире, имеющая в своем составе женские отряды для проведения так называемых "фронтовых боевых операций". Согласно официальным данным, опубликованным в августе 2019 года министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу (Süleyman Soylu), численность PÖH на тот период составляла 25 тыс. чел. и продолжала расти.

Взаимодействие с ВС Турции

Участие Бюро специальных операций полиции в боях в Восточной Анатолии, а также попытка государственного переворота, сказались не только на росте кадрового состава структуры, но и передаче PÖH дополнительных компетенций, направленных на более тесное и интенсивное взаимодействие с ВС Турции и военизированными формированиями жандармерии как в стране, так и за рубежом.

Вместе с тем, на начальном этапе сотрудничество Бюро и турецкой армии испытывало значительные трудности. Так, в ходе совместных операций на юге Восточной Анатолии и в Северной Сирии имели место ошибки оперативного и тактического масштаба, приводившие к потерям. Для их преодоления командование ВС Турции и руководство полиции внесли соответствующие коррективы в процессы планирования операций и их медико-санитарного обеспечения.

В частности, в начавшейся 24 августа 2016 года операции "Щит Евфрата" подразделения PÖH вместе с регулярной армией Турции вступили на приграничные территории Северной Сирии. Итогом деятельности PÖH стало создание так называемой Свободную сирийскую полиции (Free Syrian Police) как органов местного правопорядка. Согласно публикациям, обучение сотрудников, оснащение и предоставление транспортных средств проводятся турецкой стороной. В целях поддержки местных полицейских в регионе намечено оставить около 4 тыс. сотрудников PÖH. По мнению специалистов, наступление стало первым шагом к закреплению в регионе, а Бюро, между тем, приобрело дополнительные компетенции оперативной работы за рубежом.

В частности, при планировании боевых действий военными участие подразделений PÖH, как и прочих сил специального назначения, стало учитываться в рамках операции целевой боевой группы (Task Force), то есть на стратегическом и оперативном уровнях. В тактическом отношении задачи Бюро расширили: теперь специальные подразделения полиции не только отвечают за освобождение заложников, уничтожение отрядов террористов или проведение арестов разыскиваемых лиц. К их компетенции также отнесены самостоятельные операции в горах, пустыне или лесу, особенно в Черноморском регионе. В этой связи на тактическом уровне PÖH получил доступ к возможностям различных армейских систем, в частности тяжелого вооружения и разведки.

Расширение задач PÖH и JÖH (специальное подразделение жандармерии Турции) до самостоятельных операций в отрыве от своих войск и баз снабжения потребовало изменений в отношении их медико-санитарного обеспечения, а также наличия соответствующей подготовки сотрудников. В настоящее время личный состав этих подразделений способен оказывать первую медицинскую помощь и поддерживать состояние раненых до их передачи медико-эвакуационным командам регулярной армии.

За рубежами страны

Решение проблем совместимости армии и полицейской структуры привели к активному привлечению PÖH практически ко всем операциям ВС Турции, проводившимся в последние три года на территории сопредельной Сирии. Как правило, на активной фазе их проведении личный состав Бюро привлекается к зачисткам населенных пунктов и разминированиям СВУ. В дальнейшем на PÖH возлагаются задачи закрепления и контроля занятых территорий и создания на них протурецких структур общественной безопасности.

Очередное турецкое наступление началось 20 января 2018 года. Операция "Оливковая ветвь" имела целью изгнать курдские отряды "Сил самообороны" и партии "Демократический союз" из провинции Африн на севере Сирии. 18 марта турецкий Генеральный штаб объявил об успешном завершении наступления.

Поддерживаемые Турцией боевики «Свободной сирийской армии» во время операции «Оливковая ветвь» в начале 2018 года

Вскоре после оккупации города Африн, Турция приступила к укреплению своего контроля над занятым районом. В целях обеспечения безопасности в Африне Бюро провело подготовку сотрудников местной службы безопасности "Сурта" (Surta). Организационно местная полиция напоминает структуру турецкой и включает следующие подразделения: "Антитеррор", "Служба разведки", "Общественный порядок", "Безопасность на транспорте", "Расследование преступлений", "Разминирование" и "Коммандос". Деятельность PÖH в регионе координируется с ВС и спецслужбами Турции.

Как сообщается, в городах Северной Сирии, PÖH регулирует не только повседневную жизнь и безопасность населения, но и осуществляет негласный контроль над въездами и выездами из городов. Официально мероприятия имеют контртеррористическую направленность и якобы позволили заблаговременно предотвратить ряд терактов.

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-493040-2', blockId: 'R-A-493040-2' }) }) С октября 2019 года Турция инициировала очередное вторжение в Северную Сирии, под кодовым наименованием "Источник мира". Хотя пока прямых примеров деятельности PÖH в операции нет, можно с уверенностью предполагать, что Бюро принимало в ней активное участие.

В заключение необходимо отметить, что со времени основания структуры сотрудники PÖH неоднократно оказывали помощь другим странам при создании подобных специальных подразделений. Подобного рода поддержка оказывалась полиции Афганистана, Албании, Алжира, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Иордании, Ирака, Косово, Северной Македонии, Узбекистана, Пакистана и Польши.

По материалам журнала: European Security & Defence