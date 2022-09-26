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Военное обозрение

Пресса США: Украине срочно требуются танки для продолжения «контрнаступления»

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Источник изображения: topwar.ru

Украина испытывает большой недостаток в тяжелой бронетехнике, особенно в танках, которые ей необходимы для продолжения "контрнаступления" на российские войска. Однако западные политики не спешат удовлетворять заявки Киева, сообщает Politico.

Американское издание, ссылаясь на несколько чиновников высокого ранга из разных стран утверждает, что Украина остро нуждается в танках и неоднократно направляла запросы ряду стран, включая США и Германию. Танки в настоящее время стоят на первом месте в пожеланиях Киева, с помощью американских Abrams или немецких Leopard украинские военные планируют продолжить "контрнаступление" на российские войска и окончательно освободить территорию Украины. Без танков же ВСУ несут огромные потери, не в силах прорвать оборону российских войск.

Однако ни США, ни Германия не торопятся поставлять на Украину танки Abrams или Leopard, тем самым лишая украинскую армию возможности добиться "еще большего прогресса". Как заявляется, отказ в основном связан со сложностями с логистикой.

Но высшие представители национальной безопасности в обеих стран медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой

- утверждает Politico.

Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос поставки танков западного производства Украине на повестке стоит и обсуждается, но в долгосрочной перспективе, в рамках полной замены советского вооружения на западное. На данный момент американцы сосредоточены на поставках Киеву танков советского производства, чтобы не переучивать экипажи и не делать больших пауз в боевых действиях.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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