Лавров информировал контактную группы ЛАГ о генезисе украинского кризиса

Министр иностранных дел России заявил, что безусловным приоритетом для РФ является защита мирного населения Донбасса

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН информировал делегацию контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине о генезисе украинского кризиса.

"Лавров подробно информировал о генезисе украинского кризиса в результате государственного переворота при поддержке ряда стран Запада в 2014 г. и о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции. При этом было подчеркнуто, что безусловным приоритетом для нас является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу, которая была подтверждена в ходе очередного заседания совета министров иностранных дел стран - членов ЛАГ в Каире 6 сентября этого года", - добавили в дипведомстве.

Кроме того, была подчеркнута важность продолжения взаимодействия между Россией и ЛАГ в том числе в формате Российско-арабского форума сотрудничества.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Алжира, Египта, Иордании, Ирака, а также генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.