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ТАСС

Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA

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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

БЛА являются новыми для Министерства обороны, отметили в концерне "Калашников"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Подразделения российских войск начали активно эксплуатировать беспилотные летательные аппараты (БЛА) ZALA Aero (входит в концерн "Калашников"). Об этом ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

"Любые БЛА ZALA являются новыми для Министерства обороны РФ. Но как видно по публикациям, их начали активно эксплуатировать подразделения", - сказал он.

Ранее в госкорпорации "Ростех" сообщали, что российские дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" активно применяются в боевых действиях на Украине, "успешно показали себя в боевых условиях". Дроны в основном используются для поражения удаленных наземных целей.

Беспилотник "КУБ", разработанный компанией ZALA Aero, имеет боевую часть весом 3 кг. Максимальная длительность полета - 30 минут, скорость - 130 км/ч. Барражирующий боеприпас "КУБ" в ноябре 2021 года успешно прошел государственные испытания. В 2022 году были запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.

Беспилотник "Ланцет" также производства ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. БЛА имеет телевизионный канал связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг. 

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