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Известия.ru

Российские десантники уничтожили бронированную технику украинских националистов

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны 23 сентября опубликовало кадры боевой работы Воздушно-десантных войск РФ, в ходе которой российские военные уничтожили несколько единиц бронетехники вооруженных формирований Украины (ВФУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.


По данным министерства, подразделения ВФУ предприняли попытку наступления при поддержке двух механизированных пехот, а также девяти танков и 16 боевых бронемашин. Но действия украинских войск удалось быстро обнаружить средствами беспилотного летательного аппарата.

В результате успешно проведенных боевых действий российским десантникам удалось уничтожить наступавшие легкобронированные машины и бронетехнику, часть которой они забрали в качестве трофеев. Кроме того, силами ВДВ были уничтожены более 120 националистов.

Ранее в этот день Минобороны показало кадры с захваченной бронетехникой ВФУ, дооборудованной иностранным вооружением.

12 сентября российские десантники также отразили очередное наступление украинских боевиков, уничтожив и захватив вражескую военную технику. В числе трофеев военных РФ — бронетранспортеры и автомобильная техника с боеприпасами.

20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что изучение захваченной на Украине военной техники, в том числе арсеналов натовского образца, открывает новые возможности для совершенствования вооружения российского производства. При этом российский лидер отметил тот факт, что отечественное оружие не уступает в противостоянии западному.

Российский десант продолжает успешное выполнение боевых задач. 21 сентября военнослужащие Воздушно-десантных войск пресекли попытку прорыва украинских националистов шквальным огнем из гранатометов, боевых машин десанта и стрелкового оружия. До этого, 26 августа, очередной прорыв боевиков был пресечен огнем из реактивных пехотных огнеметов «Шмель». 11 августа десантники в процессе разведки установили местоположение и осуществили захват опорного пункта украинских боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.


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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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