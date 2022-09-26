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Известия.ru

Военные переправили более 6 тыс. единиц техники через Зейское водохранилище

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Более 6 тыс. единиц военной строительной и специальной техники перевезли военнослужащие бригады материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) с помощью паромных переправ через Зейское водохранилище с начала работы в текущем году. Об этом сообщило Минобороны России 23 сентября.


Переправа обеспечивает перевозку специальной военной строительной техники и грузов массой до 80 т на пароме, организованном при помощи звеньев понтонно-мостового парка, буксируемых специальными катерами. Ширина водохранилища в районе паромной переправы составляет около 1,1 км, а в случае половодья — порядка 1,5 км.

Паромная переправа предназначена для обеспечения более качественного выполнения задач военными железнодорожниками округа по строительству второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). В ее обеспечении задействованы военнослужащие отдельного дорожно-комендантского батальона соединений материально-технического обеспечения ВВО.

Работа переправы в штатном режиме спланирована до 1 октября, далее до 1 декабря 2022 года — до устойчивого льдообразования — будет назначен технологический перерыв. С 1 декабря переброска техники будет осуществляться по ледовой переправе.

Отмечается, что на участке переправы организована комендантская служба, в которую входит спасательная команда, контрольно-пропускной пункт, наблюдательный пост для замеров подъема уровня воды, пункт связи и другие элементы.

Более того, с 20 мая в Амурской области кроме Зейского водохранилища организованы еще три переправы на реках Дугда, Нора и Буранда. За период работы через действующие переправы осуществлена перевозка более 30 тыс. единиц техники.

В Амурской области 8 июля начала функционировать паромная переправа через реку Селемджу. Переправу организовали военнослужащие понтонного подразделения отдельной инженерной бригады ВВО.

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Россия
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Минoбороны РФ
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