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Вестник Мордовии

Появятся ли колесные танки из стран НАТО на Украине

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Чтобы как-то компенсировать значительные потери ВСУ в танках, натовские спонсоры будут вынуждены присылать колесную бронетехнику с пушечным вооружением. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Например, американцы до конца года собирались снять с вооружения свои "колесные танки" M1128 на базе бронетранспортеров Stryker. Всего около 140 единиц. За два десятилетия эксплуатации так и не удалось устранить выявившиеся у них недостатки, например с автоматизированной системой заряжания. Поэтому существует большая вероятность, что их сплавят ВСУ.

Во Франции, в свою очередь, идет замена старых AMX-10RC и ERC Sagaie на новые разведывательные машины EBRC Jaguar.

В Италии вместо B1 Centauro, начали поступать модификации второго поколения.

Три из них вооружены 105-мм орудиями, ERC Sagaie - 90-мм пушкой. Конечно, у этих средств поражения - ограниченные возможности по уничтожению в лобовые проекции современных танков, имеющих многослойную броню и встроенную динамическую защиту. Тем не менее, системы управления огнем позволяют эффективно воевать в темное время суток.

Самым тяжелым из них является Centauro, весящий 25000 кг, самым легким Sagaie - 9500 кг.

В экипажи входят по три-четыре человека. Все машины обладают хорошей подвижностью, однако броня в лучшем случае защищает от пуль крупнокалиберных пулеметов, что повышает их уязвимость на современном поле боя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
M1128 MGS
Stryker
Проекты
NATO
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