Балтийское море станет озером НАТО с атомными подлодками

Балтийское море превратится во внутреннее озеро НАТО с атомными подлодками

Эстония поддержала присоединение Финляндии и Швеции в НАТО, так как это позволит превратить Балтийское море в "озеро альянса", пишут авторы статьи для HBL. Однако сами они такому положению дел не рады. По их мнению, членство в НАТО лишь увеличит число угроз.

Леа Лаунокари (Lea Launokari), Антти Сеппянен (Antti Seppänen)

В Британии новый премьер — женщина. Которая, как пишет английская газета The Independent, к тому же готова нажать на красную кнопку.

На августовском слете Консервативной партии в Бирмингеме ведущий спросил Лиз Трасс, сможет ли она, став премьер-министром, приказать капитану подводной лодки запустить ядерные ракеты Trident ("Трезубец") — хотя это, по его же признанию, будет означать всемирное уничтожение. Как пишет The Independent, Трасс бесстрастно ответила: "Полагаю, это важная обязанность премьер-министра, и я готова это сделать". И даже повторила: "Да, готова".

В документах Министерства обороны Великобритании можно прочесть, помимо прочего, о том, как подводная служба Королевского флота незаметно, беспрепятственно и непрерывно (365 дней в году) крепит ядерное сдерживание. Это означает, что минимум одна британская атомная подлодка с баллистическими ракетами патрулирует моря незамеченной — причем это продолжается уже более полувека. Согласно документу, это сдерживает наиболее острые угрозы Великобритании и обеспечивает безопасность страны и ее союзников по НАТО.

У Великобритании четыре подводные лодки класса Vanguard ("Авангард") в различной степени готовности. Подлодки оснащены 16 американскими ракетами Trident II D-5, каждая из которых имеет до 14 боеголовок мощностью от 7 до 500 килотонн. Более крупная боеголовка может стереть с лица земли даже такой мегаполис как Москва. А представьте, что будет, если запустить все боеголовки сразу? Армагеддон!

В июне министр обороны Эстонии Калле Лаанет ликовал, что с присоединением к НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море станет "внутренним озером" альянса. У нас под боком беспрепятственно снуют не только атомные подводные лодки НАТО, но и российские. Став членами НАТО, Финляндия и Швеция ничего с этим поделать не смогут: ни подписать запрет ООН на ядерное оружие, который ратифицировали уже 66 стран, ни потребовать переговоров по ядерному разоружению — практически ничего, чтобы снизить риск ядерного уничтожения.

Призрачной безопасностью, столь поэтически описанную в документах британского министерства обороны, теперь можно сполна насладиться и на Балтике.

По данным Международного комитета Красного Креста (МККК) и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), ядерный взрыв в населенном пункте или поблизости приведет к массовой гибели жителей и масштабным разрушениям, длительному ущербу для здоровья и благополучия, а также долгосрочному урону окружающей среде и инфраструктуре. Кроме того, это чревато охлаждением атмосферы, сокращением вегетационного периода, нехваткой продовольствия и всемирным голодом.

Ни одно государство или международное агентство не в силах как побороть гуманитарную катастрофу, так и ликвидировать долгосрочные последствия ядерного взрыва в городских условиях.

Каждая подводная лодка с ядерным оружием, которая патрулирует мировые океаны и соседнюю Балтику, каждая необезвреженная и незапрещенная ядерная боеголовка, каждая попытка переговоров о разоружении и запрете, провалившаяся из-за членства в НАТО, — все это представляет собой ежедневную угрозу выживанию всей планеты.

Неужели мы, финны, хотим именно этого?

Леа Лаунокари, "Женщины за мир"

Антти Сеппянен, "Художники за мир"