Оставьте Крым в покое

США не имеют права потакать желаниям Зеленского "вернуть" Крым, пишет TAC. Расширение Украиной военных целей подрывает попытку сохранить рабочие отношения с Россией. Вдобавок это чревато тотальной войной, предупреждает автор статьи.

Дуг Бэндоу

Украина готова расширить военные цели. Президент Зеленский заявил о желании послать сигнал крымчанам: “Мы туда вернёмся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернёмся туда, потому что это наша земля и наши люди”.

Осуществление подобных идей чревато двумя серьезными проблемами. Первая — расширение и эскалация конфликта во имя неопределенной выгоды. Захват Крыма — шаг к тотальному конфликту, по крайней мере, с точки зрения возможностей Украины.

Киеву придется набрать и обучить гораздо больше людей, обеспечить многочисленные поставки западного оружия. А Москва, скорее всего, тихо не отступит. Крым важен, потому что большинство россиян считают эту территорию российской.

Принятие Украиной такого курса вынудит США и Европу либо усилить поддержку, рискуя быть втянутыми в активные боевые действия, либо поощрить агрессивный курс Украины и отвернуться от нее. Вашингтон заинтересован в оказании помощи Киеву в рамках оборонительных мероприятий, но не в том, чтобы позволить ему рискнуть региональной стабильностью и миром, исправляя прошлые исторические ошибки. Зеленский и его народ имеют право хотеть того, чего они хотят, но это не повод подчинять их желаниям интересы американцев.

Во-вторых, нет убедительных доказательств того, что жители Крыма хотят такого “освобождения”. В 2014 году Россия забрала полуостров себе, и это явно отражало настроения большинства. В 1783 году Российская империя аннексировала Крым, он был последним оплотом антибольшевистской Белой армии во время Гражданской войны, а затем частью Советского Союза. В 1954 году Москва передала его Украине. Этот мало что значило на практике и стало результатом внутренней политики СССР.

В 1991 году Украина помогла организовать распад СССР и проголосовала за независимость, прихватив с собой Крым. В то время ее внутренняя политика балансировала между США с Европой (при поддержке жителей Западной Украины, многие из которых имели корни в австро-венгерской Галиции) и Россией (при поддержке жителей востока, в основном православных русскоговорящих). В 2014 году США и ведущие европейские государства поддержали уличный путч против президента Виктора Януковича. Несмотря на репутацию коррупционера, он победил на выборах честным путем и сохранил сильную политическую поддержку на востоке благодаря умеренно пророссийскому настрою.

Пока Евросоюз добивался согласия Киева по одному торговому соглашению, Москва сделала ему более выгодное предложение, вынудив Януковича сменить сторону. На улицы Киева вышли толпы разгневанных протестующих, в основном представителей антироссийски настроенной оппозиции, которых поддержали жестокие неофашистские элементы. США поддержали свержение Януковича — Виктория Нуланд, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, посетила Киев, поддержала протесты, пообщалась с демонстрантами и имела пресловутую (позже ставшую достоянием гласности) беседу с послом США о том, кого Вашингтон хочет видеть в составе нового правительства.

Попытайся Москва провернуть нечто подобное в Мексике, американские официальные лица впали бы в истерику и ярость, вещая о доктрине Монро и самодовольно требуя войны. Президент России Владимир Путин взял под контроль Крым, причем, как представляется, не столько из-за преданности национальному наследию, сколько из-за желания сохранить доступ к военно-морской базе в Севастополе.

Далее последовал референдум, на котором 95,5% крымчан проголосовали за присоединение к России. Сторонние наблюдатели в один голос заявляли, что результат точен, и большинство крымчан, многие из которых говорят по-русски и имеют родственников в России, действительно высказались за выход из состава Украины.

Произошедшее 8 лет назад не оправдывает сегодняшнее желание Зеленского. С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово, — и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма.

Общественное мнение может меняться, как это, по-видимому, произошло в Донбассе спустя без малого десять лет российского контроля. При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма ради его спасения.

До сих пор американское и европейские правительства на вопросы о целях украинского конфликта отвечали, что они ставятся исключительно Киевом. Но это не значит, что союзники должны их поддерживать. Вашингтон хочет независимости Украины, а не потакать желаниям правительства Зеленского. Сам он волен требовать чего угодно. Кто знает, может, в следующий раз он запросит материально-технические ресурсы, необходимые для захвата Москвы. Но и США не обязаны поддерживать этот его план.

Вообще, наиглавнейший интерес Америки в рамках нынешнего конфликта заключается в сдерживании его последствий. США не хотят, чтобы он распространился на другие европейские государства и НАТО, втянув Америку в нежелательную и ненужную войну.

Вашингтон с Брюсселем многим рискуют в попытке сохранить рабочие отношения с Россией вместо того, чтобы втягивать русских в эскалацию и подталкивать к более тесным отношениям с Китаем. Расширение Украиной военных целей подрывает все вышеозначенные интересы. В целом, как заявил Джошуа Шифринсон (Joshua Shifrinson) из Мэрилендского университета, ограниченный интерес Америки заключается в завершении конфликта.

Конфликт стал катастрофой для Украины. Ее экономика рухнула, правительство выживает по милости других стран.

Киев должен демонстрировать приписываемые ему Западом демократические ценности, включая заботу о бывших гражданах, которые, возможно, не захотят возвращаться в принудительном порядке.

Тем временем Вашингтону с союзниками следует приступить к адаптации поддержки Украине для урегулирования конфликта и построения европейского порядка, который мог бы обеспечить прочный мир. Сюда не входит кампания по возвращению Крыма. Зеленский может мечтать о возвращении полуострова, но администрация Байдена должна твердо обосновать политику в отношении Украины.