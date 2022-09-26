Россия оказалась в эпицентре борьбы не на жизнь, а на смерть

Путин не блефует

Цель Запада — подорвать позиции России в глобальной конкуренции, пишет Medya Günlüğü. Поэтому, скорее всего, Путин не блефует, когда говорит об использовании Россией всего арсенала ее вооружения. Кризис, разжигаемый Западом, может вовлечь мир в катастрофу.

Дженк Башламыш

Объявление президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации выводит украинский военный конфликт, начавшийся 24 февраля текущего года, на новый этап с точки зрения Москвы.

На некоторых заявлениях российского лидера, сделанных при оглашении данного решения, следует остановиться отдельно.

1. "Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию, они раскололи СССР в 1991 году, а сейчас пришло время России".

Эти слова Путина отчасти справедливы. Конечно, Запад хочет ослабить Россию, в которой видит своего соперника. Однако у США, которым всегда был нужен внешний враг, нет такой цели, как уничтожить Россию. С другой стороны, Запад действительно пытался разделить Советский Союз. Однако в распаде СССР с 74-летней историей сыграли роль и ошибки его руководства.

2. "Запад превратил украинский народ в пушечное мясо, развязав войну в 2014 году. Запад не хочет мира между Украиной и Россией".

Эти слова Путина отражают действительность. Западные страны и вправду не желают мира между Украиной и Россией и не воздерживаются от использования Киева в качестве пешки ценой тысяч жертв среди гражданского населения.

3. "Решение об упреждающей военной операции на Украине было абсолютно необходимым и единственно возможным".

Да, Запад с 2014 года напирает на Россию через Украину и готовит ловушку для нее. На самом деле, когда Москва приняла решение начать военную спецоперацию 24 февраля, это было именно тем, чего хотели США и их союзники. Для этого они, выкладывая карту НАТО, играли на нервах у русских. Россия, которая и так много лет справедливо чувствовала себя окружаемой и припираемой к стенке со стороны Запада, начала полагать, что она сталкивается с вопросом "жизни и смерти". Если Россия направит всю свою силу, энергию и концентрацию на спецоперацию, ее влияние в мире неизбежно уменьшится. Так что цель Запада — подрезать крылья России и подорвать ее позиции в глобальной конкуренции.

Так что же следовало делать Москве?

23-27 сентября в таких городах, как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье Украины, состоятся референдумы о вхождении в состав России, и эти территории, скорее всего, будут присоединены к РФ.

Россия могла сделать этот шаг задолго до начала военных действий, ведь она уже признала независимость Луганска и Донецка за три дня до начала спецоперации. Для Украины и Запада простор для решений и возможных шагов мог бы сузиться, поскольку Москва считала бы присоединенные регионы российской территорией. Таким образом, западные санкции, возможно, не были бы столь жесткими, и украинский вопрос не стал бы такой серьезной проблемой.

4. "Западные страны пускают в ход всевозможные угрозы в наш адрес, включая ядерный шантаж. И при угрозе территориальной целостности мы используем все имеющиеся в распоряжении России средства. Это не блеф".

И Путин на самом деле, скорее всего, не блефует, как бы его слова ни воспринимались в качестве угрозы или запугивания, поскольку Россия, как было сказано выше, видит себя в эпицентре борьбы не на жизнь, а на смерть. Эти слова в то же время показывают, как кризис, разжигаемый Западом, может вовлечь мир в катастрофу.