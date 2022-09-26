Психологические травмы войны излечимы

Военная медицина должна помочь солдатам и населению в зоне спецоперации

Более полугода Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины.

При этом по многим признакам наблюдается отсутствие комплексных мероприятий по сбережению психического состояния людей, находящихся в зоне проведения СВО, на территории, подконтрольной ВС РФ.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ СИНДРОМ

Боевые действия сопровождаются общественным стрессом, возникающим в случае крайней угрозы выживанию индивидуальной личности. Либо выживанию целых общественных групп, к которым она относится.

К тому же в современных условиях даже ежедневный просмотр военных новостей или общение в социальных сетях, в той или иной степени воздействуя на людей, травмируют их психику, ухудшают психологическое состояние. Специалисты особо отмечают, что, помимо непосредственных участников и свидетелей боевых действий (солдат, офицеров, гражданских специалистов, военных корреспондентов и т.п.), это касается и мирного населения, травмированного ужасами войны.

Обозначенную проблематику в негативном аспекте популяризировали для общественности в 1970-х годах под термином «вьетнамский синдром». Популяризация родила миф, что все военнослужащие получают на войне неизлечимые психологические травмы и становятся неполноценными членами общества. Нашлись и в Советском Союзе деятели, трансформировавшие это крайне сомнительное утверждение в «афганский синдром».

Однако на психологические травмы у практикующих медиков и психологов существует свой взгляд. Они считают их излечимыми и разграничивают такие понятия, как стресс, травма, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Стресс представляет собой тревожное событие жизни, которое сопровождают биохимические, физиологические и когнитивные изменения, а также изменения в поведении с целью долгосрочного приспособления и адаптации человека к ситуации, в которой находятся под угрозой его жизненные ценности.

Травма же определяется как внезапное и жестокое событие, которое затрагивает личность настолько сильно, что она временно теряет психологическое равновесие и ведет себя неподобающим образом и/или у нее проявляются симптомы физического (телесного) либо душевного расстройства.

Наконец, ПТСР – это тяжелое неврологическое расстройство, отсроченная и/или затянувшаяся реакция на краткое или продолжительное стрессовое событие. При этом официального термина, определяющего боевую психическую травму для военнослужащих и мирных граждан, не существует.

Внесла свой вклад в эту проблематику и статистика войн прошлого столетия. Она утверждает, что больше психологических травм получено в атаках, чем в обороне. Количество психотравмированных лиц в тылу было намного больше, чем на передовой. А наименьшее количество таких лиц выявляли в специализированных подразделениях.

Наиболее высокие проценты психотравмированных были зафиксированы в начале и конце войн, а также в первые послевоенные годы, а вовсе не во время самых тяжелых и кровопролитных военных действий.

МЕТОДИКА, ВЫСТРАДАННАЯ ВОЙНОЙ

В период проведения операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994–1996 годов медики Министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств осуществили поиск наиболее информативных психодиагностических и эффективных психокоррекционных методик, используемых на различных этапах оказания медицинской помощи.

Итогом проделанной работы стало формирование трехступенчатой (трехэтапной) системы оказания психолого-психиатрической помощи, которая стала активно применяться с начала проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.

Первый этап проводился специалистами (психологами и психоневрологами) непосредственно в частях и подразделениях с использованием экспресс-диагностических и экспресс-коррекционных методик. Велось активное выявление военнослужащих с расстройствами адаптации, вызванными сильным психоэмоциональным стрессом, когда психика человека не способна адаптироваться к произошедшим изменениям в жизни.

Второй этап – оказание медико-психологической помощи военнослужащим со сроками лечения до семи суток. Такая помощь оказывалась в медицинских отрядах специального назначения (МОСН) и в отдельных медицинских батальонах (ОМедБ).

Третий этап – специализированная медицинская помощь военнослужащим со сроками лечения до 30 суток. Медико-реабилитационная помощь оказывалась на базе психиатрических и психотерапевтических отделений военных госпиталей (ВГ): 22ВГ (Ханкала), 412ВГ (Владикавказ), 13ВГ (Волгоград), а также на базе 1602-го военного клинического госпиталя (Ростов-на-Дону).

ПРИОРИТЕТ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

В январе 2021 года Военно-медицинская академия им. Кирова под руководством Главного военно-медицинского управления на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» создали лабораторию, где реализуется проект по изучению и внедрению технологий платформы медико-психологического мониторинга профессиональной надежности военнослужащих, основанных на принципах персонализированной медицины.

Основной целью научных исследований стало повышение эффективности профессиональной деятельности военнослужащих и продление их профессионального долголетия.

В лаборатории разрабатываются современные методики объективной регистрации профессионально важных качеств военнослужащих на основе объективных психофизиологических и экспериментально-психологических методов исследования.

Происходит поэтапный отказ от применявшихся в нашей армии письменных экспресс-опросов для определения состояния военнослужащих. Активно ведутся работы по разработке специализированной психофизиологической аппаратуры. Один из ее образцов демонстрировался на международном форуме «Армия-2022».

Оператор научной роты Военного инновационного технокомплекса «ЭРА» Захар Ушенин демонстрировал систему для стресс-тестирования. Сделанная в интересах главного военно-медицинского управления Минобороны, она компактна и позволяет в полевых условиях с помощью различных сенсорных датчиков, размещаемых на военнослужащем, за несколько минут определить его психофизиологическое состояние. В частности – вероятность или наличие нервно-психического срыва, а также сохранение у военнослужащего адекватной самооценки и оценки окружающей среды в экстремальной ситуации.

ШЛЮЗЫ И ТЕРМИНАЛЫ

На форуме «Армия-2022» на стенде психологической работы Министерства обороны РФ одной из компаний была заявлена интересная разработка. Диагностический шлюз – это комплекс аппаратуры, разработанный в соответствии с приказом Минздрава «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».

Созданная сеть системы мониторинга состояния здоровья может быть полностью размещена в одном кабинете или разнесена удаленно: рабочие места медиков в одних помещениях, терминалы – в других. При использовании аудио- и видеосвязи аппараты могут находиться на любом удалении. При этом проводится фотофиксация обследуемого в момент его идентификации и видеофиксация хода медосмотра.

Комплекс обеспечивает измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений, фиксацию аритмии, температуры поверхности тела. Помимо этого, он позволяет проводить тест на внимание, определять концентрацию паров алкоголя, прогнозировать наркотическое опьянение.

О возможностях доработки системы в интересах Минобороны представители департамента не могли дать никаких внятных пояснений. Непонятно также, почему на стенде нет разрабатываемых мобильных образцов комплексов для комнат психологической разгрузки. Между тем такие комплексы сегодня очень востребованы в войсках.

Кроме того, непонятно почему департамент представлял свои возможности по психологическому отбору на должности военнослужащих. В то время как по профилю психологов сейчас в приоритете должна быть работа по сохранению психологического здоровья военнослужащих в зоне СВО. А также, при необходимости, быстрейшее восстановление их боеспособности и трудоспособности.

«ДЕЗОМБИРОВАТЬ» ПОСТРАДАВШИХ

Вместе с тем на форуме сообщили, что под руководством департамента психологической работы Минобороны на этапе формирования Военного инновационного технополиса «ЭРА» находится научная рота по социологии и психологии. Она укомплектовывается выпускниками вузов по социологическим или психологическим направлениям. Функционировать она начнет в декабре нынешнего года.

Возможно, при участии ее операторов будет разработана программа, нацеленная на формирование в армейской среде и гражданском обществе положительных образов. Нужно упорно и терпеливо разъяснять, что в полученной в ходе боевых действий психологической травме или ПТСР нет ничего постыдного. Это обычные боевые травмы, которые необходимо своевременно вылечить, а не запускать до уровня гангрены.

К тому же следует обратить внимание на тот факт, что гражданское население Украины несколько лет активно подвергалось массированной психоэмоциональной обработке. В ряде случаев ее результаты оцениваются специалистами как массовые ПТСР. Оно и неудивительно: ведь обработка выполнялась по всем канонам уставов НАТО по проведению психологической войны. Нужна согласованная программа по так называемому «дезомбированию» пострадавших.

Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности. Поэтому сегодня первоочередная задача российского здравоохранения – создание и эффективная деятельность системы медицинского и социального сопровождения, направленной на восстановление психического и соматического здоровья граждан, находившихся на территории проведения СВО. В противном случае из-за психотравматизма нас ожидает рост сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, алкоголизации, инвалидности, смертности среди различных категорий граждан.

Юрий Авдеев

Юрий Васильевич Авдеев – журналист.