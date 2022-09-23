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Техкульт

Undefined Technologies показала полет «бесшумного» дрона с ионными двигателями

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Дрон с ионными двигателями

Компания «Undefined Technologies» опубликовала видео с полетом прототипа экспериментального дрона с ионной силовой установкой. Подобные технологии уже давно используются в космосе, а с прошлого десятилетия их не без успеха пытаются адаптировать для полетов в атмосфере. Заявленная Undefined цель – к 2024 году создать беспилотник, который сможет продержаться в воздухе не менее 15 минут, создавая при этом шум менее 70 дБ.

Принцип действия ионного двигателя в этом дроне заключается в использовании комплекса электродов для создания электрических полей с большим напряжением. Это позволяет ионизировать воздух, высвобождая электроны из молекул азота и кислорода, чтобы направить их вниз, к земле. Создается «ионный ветер», который и поднимает аппарат вверх.

Silent Ventus

Увы, недостатков у проекта пока гораздо больше, чем преимуществ. Во-первых, заявленная «бесшумность» еще не достигнута. Во-вторых, продолжительность полета пока в разы меньше необходимой. В-третьих, не совсем понятно, как эта конструкция маневрирует, и как она будет вести себя при порывах ветра и плохой погоде. В-четвертых, нет никаких сведений о полезной нагрузке. Дрон от Undefined выглядит слишком громоздким и неуклюжим на фоне коммерческих мультикоптеров, а потому его применение в городских условиях также вызывает вопросы. Не исключено, что это «детские болезни», и к указанному сроку или немного позже технология дрона с ионным двигателем будет доработана и станет по-настоящему практичной.

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Проекты
БПЛА
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