«Северных территорий» уже маловато

Токио планирует агрессию на российский Дальний Восток

С началом спецоперации на Украине тон японских политиков в отношении РФ стал намного резче.

Хотя в последнее десятилетие наблюдались признаки потепления. Так, в марте 2012 года правительство Японии приняло решение не использовать термин «незаконно оккупированные территории» в отношении четырех островов Южных Курил и заменить на более мягкий: «заняты без юридических оснований». А в ноябре 2021 года экс-премьер-министр Синдзо Абэ заявил: «С точки зрения взаимодействия с усиливающим свое влияние Китаем вопросом жизни и смерти для нас является стратегическое улучшение отношений с Россией».

Но началась спецоперация, и 7 марта 2022 года премьер-министр Фумио Кисида назвал те же острова «территорией, над которой Япония имеет суверенитет». 8 марта глава МИД Ёсимаса Хаяси повторил этот тезис: «Северные территории – это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, наши исконные территории». А в апреле МИД Японии вернулся к определению «незаконно оккупированные территории».

Уже в конце февраля правительство Японии присоединилось к западным санкциям против РФ. По указанию правительства из России ушли десятки японских компаний. Продолжается выделение Украине финансовой помощи.

МИД РФ 21 марта сообщил о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на Курильские острова. Россия вышла из переговоров по мирному договору с Японией и заморозила совместные экономические проекты, связанные с Курилами. Эти действия вызвали раздражение у японского правительства, но его курс остался неизменным.

Американские планы «деколонизации» России стали манной небесной для японских реваншистов. Если японское правительство требует вернуть четыре острова Курильской гряды, то Компартия Японии согласна только на возвращение всех островов вплоть до Камчатки. Правые же предлагают присоединить к Японии Сахалин и Камчатку.

В случае ослабления России требования японских правых могут стать реальностью. Вспомним недавнюю историю.

НАБЕГИ И ГРАБЕЖИ

30 мая 1904 года на Камчатке в устье реки Озерной высадился десант из 150 японцев при двух легких орудиях. Они начали грабить деревни и устанавливать столбы с досками на ломаном языке: «Смысло на этой тын писаних слов: именно эта земля уже принадлежит Японии, поэтому кто кого трогает будет убиты. Командир японской войска Сечи Гундзи».

Русские поселенцы взялись за оружие. Японцев побили, а сам Гундзи был взят в плен. Тем временем десятки японских рыболовных шхун, решив, что война все спишет, начали бесконтрольный лов у берегов Камчатки. И тут наши поселенцы не стали терпеть и уничтожили не менее дюжины шхун.

Японцы обиделись, и 31 июля 1905 года к Петропавловску подошла эскадра в составе крейсеров «Суми» и «Идзуми» и открыла артиллерийский огонь по Петропавловскому маяку. Затем японцы устроили бомбардировку города из шестидюймовых орудий и высадили десант в 200 человек. Разграбили уездное управление и похитили 40 тыс. рублей казенных денег. Захватили несколько коров и забрали их с собой.

Сейчас поклонники Николая II утверждают, что Россия в 1905 году не проиграла войну Японии, а закончила вничью. Увы, Россия не только отдала Южный Сахалин, но и обязалась демилитаризировать Северный Сахалин и Камчатку, убрав войска и боевые корабли, оставив лишь полицию и морскую промысловую стражу.

НЕОБЪЯВЛЕННОЕ НАШЕСТВИЕ

1 января 1918 года на Камчатке победила советская власть. Но в начале марта группа промышленников собрала самозваное совещание, где предложила объявить Камчатку независимой республикой «до установления законной власти в России». Сепаратисты потребовали распустить городской совет и Красную гвардию и выслать большевиков из края. Вождем их стал метеоролог Пурин.

Японцы продолжали хищнически добывать рыбу как у берегов Камчатки, так и в реках полуострова. При этом они стали задерживать русские суда с продовольствием и солью. К берегам Камчатки из Японии был направлен крейсер «Мусаши-Кан» с десантом.

В ночь на 11 июля в Петропавловске произошел переворот. Власть захватили сепаратисты-областники. На Камчатку тут же хлынул поток японцев. Летом 1919 года японских рыбаков и рабочих рыбозаводов здесь было 20 тыс. – больше, чем русских поселенцев. Появилась японская администрация, негласные полицейские формирования, медицинские лаборатории, даже школы.

В начале 1920 года власть в Петропавловске вновь перешла к большевикам. 25 июня 1920 года в Авачинскую губу вошло японское соединение в составе крейсера «Кошу» и 9-го отряда эсминцев. Через несколько дней заявился и крейсер «Нийтака».

В конце сентября в Петропавловск прибыл броненосец «Ивами» (бывший русский броненосец «Орел»). 9 октября облисполком удовлетворил просьбу командира крейсера «Ивами» капитана 2 ранга Ширане о сдаче в аренду дома бывшего окружного суда для отдыха японских матросов. Поздней осенью японские эсминцы ушли в родные порты, но в Петропавловске на зимовку остались крейсера «Ивами» и «Канто».

В марте 1921 года Камчатка вошла в состав Советской России. В этом году Япония в одностороннем порядке прервала действие рыболовной конвенции, объявив «свободный лов». На зимовку в Петропавловске опять остался крейсер «Канто». В Японию он ушел только в мае 1922 года.

ПРОЕКТЫ МЕРКУЛОВЫХ И ДИТЕРИХСА

26 мая 1921 года во Владивостоке произошел переворот, приведший к власти Временное Приамурское правительство братьев Меркуловых. Камчатка оказалась отрезанной от Советской России. Первое время Меркуловым было не до нее, но осенью на полуостров был направлен экспедиционный отряд под командованием казачьего есаула Бочкарева.

Северная экспедиция для братьев Меркуловых не имела серьезного военного или политического значения. Это был классический «поход за зипунами». Камчатка – огромные запасы рыбы. Командорские острова – забой до 30 тыс. котиков ежегодно.

28 октября один из кораблей экспедиции вошел в Авачинскую губу. Это был морской буксир «Свирь» водоизмещением 611 т, белые обратили его в канонерскую лодку, установив четыре 75- и 50-мм пушки.

Белые заняли город, а красные ушли партизанить в сопки. Местное население поддерживало партизан, и они контролировали почти весь полуостров. А Петропавловск до ноября 1922 года находился в полной сухопутной блокаде.

22 октября 1922 года в Петропавловск прибыл на пароходе «Сишан» (2900 т) новый начальник генерал-майор Петр Иванов-Мумжиев.

Между тем у берегов Камчатки по-прежнему находились японские крейсера, эсминцы и военные транспорты. 26 августа 1922 года в районе устья реки Озерной в шторм затонул японский крейсер «Нийтака».

Сразу после переворота «земской воевода» генерал Михаил Дитерихс и командующий Сибирской флотилией адмирал Георгий Старк задумались о «незалежности» Камчатки. Оба понимали, что захват Приморья армией ДВР – дело нескольких недель. Посему строились планы перевода на Камчатку Сибирской флотилии и всех транспортных судов из Владивостока. Они должны были перевезти в Петропавловск части Земской рати.

В приказе Дитерихса от 15 октября говорилось, что на Камчатке «вследствие… перевеса на море можно было бы рассчитывать продержаться еще довольно долго». Фактически же на полуострове предполагалось создать независимое государство во главе с «земским воеводой» и под протекторатом Японии.

Но уже шел необратимый развал Земской рати, и воеводе стало не до Камчатки. Адмирал Старк еще раз запросил Дитерихса о походе на Камчатку и получил ответ, что он «волен поступать с флотилией самостоятельно».

16 октября началась эвакуация белых из Владивостока. Им стало не до Камчатки. 2 ноября 1922 года канонерская лодка «Магнит» и пароход Добровольного флота «Сишан» покинули Авачинскую губу. 10 ноября партизаны облревкома без боя заняли Петропавловск. На этом и закончилась Гражданская война – как на Камчатке, так и во всей России.

БЛИЗОК ЛОКОТЬ, ДА УКУСИТЬ НЕЧЕМ

Почему же Япония не аннексировала Камчатку в 1918–1922 годах?

А зачем? Ради добычи рыбы и морского зверя? Так Япония ее вела в свое удовольствие и до, и после 1922 года.

Построить на Камчатке военно-морские и военно-воздушные базы? Это дало бы возможность защитить с севера подступы к Японии и обеспечить контроль над северной частью Тихого океана. Не будем забывать, что японский флот, атаковавший Пёрл Харбор, ранее базировался на Курильских островах. 95% операций против Алеутских островов в 1942–1944 годах также велись с Курил.

В 1942 году командование США разработало план нападения на Японию с севера: захват Курил, острова Хоккайдо и т.д. Но по здравом рассуждении летом 1943 года американцы от этого плана отказались в пользу южного варианта – захвата островов на юге, затем – Окинавы.

Но вернемся в 1922 год. Разумеется, стратегическое значение Камчатки понимали и в Вашингтоне. И аннексия полуострова Японией скорей всего стала бы casus belli.

Кроме того, в Токио осознали, что к 1922 году большевики бесповоротно выиграли Гражданскую войну. А конфликт Японии с СССР и одновременно с центральным правительством Китая тоже сулил мало хорошего.

ШПИОНСКИЙ СЛЕД

После ухода белых из Петропавловска там случился забавный эпизод. В городе уже около 90 лет имеется улица Абеля. У читателей это имя ассоциируется с советским разведчиком Вильямом Фишером, арестованным в США, а затем обменянным на берлинском мосту на американского сбитого летчика.

Настоящий Рудольф Абель был опытным радиотелеграфистом. Он не только организовал надежную радиосвязь на Камчатке и острове Беринга, но и вел перехват белогвардейских радиостанций на севере Охотского моря, на японских на кораблях и на острове Хоккайдо.

В июле 1926 года Абеля пригласили работать «комендантом» по линии Наркомата по иностранным делам. Позже он был направлен на работу «комендантом» в советское посольство в Пекине. Сохранилось фото в китайском посольстве, где рядом запечатлены Рудольф Абель и Вильям Фишер. Снимок сделан в 1928 или 1929 году.

Два разведчика подружились. Но после Великой Отечественной Фишер получил командировку в США, а подполковнику Рудольфу Абелю неожиданно предложили уволиться «по возрасту» – в 47 лет. В 1955 году Рудольф Абель скончался от инфаркта.

21 июня 1957 года Фишера арестовали в Нью-Йорке. На допросе он назвался Рудольфом Абелем. Почему он выбрал именно этот псевдоним? По одной версии, он хотел сообщить в СССР, что арестован. По другой, просто назвал имя незнакомого ФБР человека, чтобы не выдумывать легенду, а использовать реальную биографию Абеля.

БРАКОНЬЕРЫ С ПУЛЕМЕТАМИ

После 1922 года японцы по-прежнему активно колонизировали Камчатку. Американский историк Джон Стефан писал о японском промысле на Камчатке в 1919–1924 годах: «Рыбаки и служащие консервных фабрик носили оружие и выставляли пикеты. Японские военные корабли стояли на якоре у берегов Озерного и Петропавловска, имея на борту подразделения морских пехотинцев, готовые к высадке в случае, если их соотечественникам потребуется помощь».

В 1917–1924 годах на долю японцев приходилось около 99% всей рыбы, выловленной у берегов Камчатки, и 77% рыбы, выловленной в камчатских реках. А с начала 1930-х японцы вели активный лов уже рыболовецкими флотилиями. Суда сдавали улов на крупные плавзаводы. Рефрижераторы вывозили замороженную рыбу в Японию.

27 июня 1931 года советский сторожевой корабль «Воровский» пришел в этот район, но краболов «Кантон-Мару» ушел в открытое море безнаказанным. В трех милях от нашего берега стоял японский миноносец «Хатакадзе-5». По-видимому, о приближении «Воровского» было передано по радио попутными хищниками.

29 июня на рейд поселка Усть-Большерецк прибыли и встали на якорь два японских эсминца типа «Хатакадзе». 3 августа газета «Осака Майници» сообщила, что «13 краболовных пароходов, находящихся на западном побережье Камчатки, и шесть краболовных пароходов, находящихся на восточном побережье Камчатки, получат 16 пулеметов и 400 винтовок с необходимыми боеприпасами».

Постепенно росла обороноспособность Камчатки. Там появилась авиация, береговые батареи калибра 130 и 180 мм. Но японцы продолжали бесчинствовать. К 1941 году 72,9% береговых участков Камчатки принадлежали японским рыболовным компаниям.

Так продолжалось до 9 августа 1945 года.

ЕСЛИ СЛУЧАЙ ПРЕДСТАВИТСЯ

И вот сейчас, в 2022 году, японские реваншисты вновь открыто претендуют не только на всю Курильскую гряду, но и на Камчатку.

История показывает, что правительства всех стран могут лгать, скрывая свои подлинные намерения. Но кораблестроительные программы этих стран – «святая истина». Сейчас в Морских силах самообороны (МСС) Японии состоят два вертолетоносца водоизмещением 27 тыс. т. И еще два, по японской классификации, «вертолетных эсминца» типа «Хью-го» водоизмещением 19 тыс. т.

В состав МСС входят 13 десантных кораблей, включая три корабля-дока типа «Осуми» водоизмещением 14 тыс. т, 36 эсминцев, из которых восемь фактически являются крейсерами (их водоизмещение свыше 10 тыс. т), а также 22 подводные лодки.

Допускаю, что эсминцы и подводные лодки нужны Японии для защиты своего побережья и торговых коммуникаций. Но зачем им столько десантных судов, способных одновременно перевезти как минимум полторы дивизии? Тут уже не торговлей пахнет.

А зачем Японии огромный ледокол «Ширасе» водоизмещением свыше 20 тыс. т? Ведь берега Японии не покрываются льдом.

Анализ японских судостроительных программ неоспоримо свидетельствует, что Страна Восходящего Солнца готова к агрессии, целью которой является захват Курил и Камчатки.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.