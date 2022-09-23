Ответы на вопросы по частичной мобилизации можно получить на Объясняем.рф

В России начала работу горячая линия 122 для ответа на вопросы о частичной мобилизации

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Необходимую информацию по поводу частичной мобилизации можно будет получить на горячей линии 122 и на сайте Объясняем.рф, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что горячая линия действует во всех регионах. Губернаторы помогают в организации работы операторов на местах, подчеркнул вице-премьер.

Также получить информацию можно через официальный ресурс правительства "Объясняем.рф". Чернышенко отметил, что власти собирают там самые часто задаваемые вопросы и отвечают на них совместно с Министерством обороны.

"Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки", — добавил он.

Чернышенко также призвал ориентироваться на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации.

Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.