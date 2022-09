США извлекают уроки из украинского кризиса

Российский опыт проведения спецоперации пристально изучают в Пентагоне

Американские военные специалисты пристально наблюдают за действиями Российской армии в рамках специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Их информационно-аналитическая работа не ограничиваются одним лишь наблюдением. Ведется сбор и анализ результатов боевого применения вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в различных условиях боевой обстановки. Конечной целью этой деятельности является выработка предложений для высшего политического и военного руководства США по определению дальнейшего вектора модернизации американских ВС.

С начала СВО на Украине американцы уже вынесли для себя определенные уроки, внесли корректировки в планы боевой подготовки войск и сменили военно-технические приоритеты национального военно-промышленного комплекса.

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

8 сентября 2022 года Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 675 млн долл. В тот же день Государственный департамент США уведомил Конгресс о намерении администрации выделить дополнительно 2 млрд долл. по линии американской военной помощи (Foreign Military Financing) на долгосрочные программы: 1 млрд долл. Украине и 1 млрд долл. в интересах 17 восточноевропейских стран.

В итоге общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской СВО на Украине достигла 14,5 млрд долл. А общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 17,2 млрд долл.

По информации Министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине в размере 675 млн долл. уже традиционно выделяется распоряжениями президента США в рамках его полномочий и представляет собою оперативное выделение имущества из наличия Минобороны. В новый пакет военной помощи входят:

– неназываемое количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

– четыре буксируемые гаубицы калибра 105 мм (скорее всего это будут М119) и 36 тыс. артиллерийских выстрелов к ним калибра 105 мм;

– 100 бронированных автомобилей HMMWV;

– 50 бронированных медицинских машин;

– «дополнительное» количество противорадиолокационных ракет HARM;

– «дополнительные» гранатометы (видимо, 40-мм противопехотные автоматические Mk 19) и стрелковое оружие;

– 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

– более 5 тыс. противотанковых систем (не расшифровываются по типам);

– 1000 кассетных снарядов калибра 155 мм системы дистанционного минирования Remote Anti-Armor Mine (RAAM) с противотанковыми минами;

– приборы ночного видения.

Среди названной номенклатуры ВВСТ наибольшее внимание обращают на себя реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину и реактивными снарядами для РСЗО HIMARS. Об этом сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. «Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам», – заявил чиновник. Американцы передали украинским военным около 20 РСЗО HIMARS c управляемыми реактивными снарядами GMLRS, имеющими дальность стрельбы около 80 км.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ПОМОШЬ

Достоверно известно, что на Украине применяются противорадиолокационные авиационные ракеты, не включенные в официальные списки поставок вооружения США.

Найдены обломки прилетевшей по позициям Вооруженных сил РФ американской AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – высокоскоростной противорадиолокационной ракеты. Боеприпас выдала маркировка на хвостовом оперении «BSU-60 A/B». Несмотря на то что министр обороны Украины Алексей Резников 28 июля 2022 года заявил о получении противорадиолокационных ракет, в официальных списках Пентагона данный боеприпас не значится.

Вероятны негласные поставки и иного вооружения. Кроме того, можно сделать вывод о совмещении американского боеприпаса с украинской авиатехникой.

НОВЫЕ УГРОЗЫ И НОВЫЕ ЦЕЛИ

Генеральный директор американской военно-промышленной компании Raytheon Technologies Грег Хейс считает, что вооруженный конфликт на Украине может изменить планы Пентагона по закупке вооружения и военной техники.

Практически два десятилетия американское Министерство обороны тратило миллиарды долларов на приобретение оружия, удобного для борьбы с незаконными вооруженными формированиями на Ближнем Востоке и в Афганистане. Теперь, в условиях противостояния с Россией и Китаем, вектор развития Вооруженных сил США меняется: Пентагон сосредоточится на разработке и закупке дальних бомбардировщиков, гиперзвукового оружия, а также на развитии национальной спутниковой группировки.

Кроме того, в американском оборонном ведомстве сосредоточились на решении вопроса защиты дорогостоящей военной техники и кораблей. Практика показала, что крупные и медленные цели можно вывести из строя одной ракетой или беспилотником с установленным на нем взрывным устройством.

Грег Хейс объясняет логику военных: «Изменения, безусловно, связаны с мышлением людей в Министерстве обороны, которые рассуждают так: хорошо, если они могут довольно легко уничтожить один из моих кораблей с помощью ракеты, что мне делать, чтобы защитить этот корабль? Или какие еще технологии мне нужны? Или мне необходима техника, менее восприимчивая к такого рода атакам?»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Пентагон планирует поддержку украинской армии в среднесрочной и ожидаемой перспективе, в том числе после окончания российской спецоперации по защите Донбасса. Руководителем создания плана поддержки ВСУ (речь идет о поддержке Киева как минимум на пять лет) выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Анализ потребностей ВСУ проводится совместно с Украиной. И если смета будет одобрена американским президентом Джозефом Байденом, это может привести к многолетним продажам оружия, а также к созданию долгосрочной программы военной подготовки украинских военнослужащих инструкторами из США. Завершить аналитическую работу по подсчету потребностей ВСУ планируется в ближайший месяц или два.

Будут внесены коррективы и в разработанный США для украинского Генштаба план партизанской войны против России. Ряд признаков, связанных с вооруженным противостоянием на Украине, позволяет утверждать, что Киев использует методы так называемой Оперативной концепции сопротивления (ROC), разработанной командованием Сил специальных операций (ССО) ВС США совместно со спецназом Швеции в 2013–2014 годах.

Учитывая заинтересованность американцев в разрешении «тайваньского вопроса», следующей целью для США будет Китай, который, со своей стороны, тщательно изучает текущий конфликт на Украине, а именно деятельность американских ССО. Напомним, что Соединенные Штаты рассматривают наращивание потенциала сил сопротивления в Азии как ключевой компонент противодействия растущему влиянию Китайской Народной Республики.

В связи с новым видением перспективных боевых действий командование ВС США внесло коррективы в новую редакцию полевых уставов, определяющих боевую подготовку вооруженных сил:

– «Планирование, разработка распоряжений и приказов» (FM 5–0 Planning and Orders Production);

– «Условные знаки» (FM 1–02.2 Military Symbols);

– «Стратегия коммуникации и операции по связям с общественностью» (FM 3–61 Communication Strategy and Public Affairs Operations);

– «Командно-штабная организация и деятельность» (FM 6–0 Commander and Staff Organization and Operations);

– «Кибероперации и РЭБ» (FM 3–12 Cyberspace Operations and Electromagnetic Warfare).

СИЛЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Американские военные специалисты также рассматривают возможность увеличения финансирования сил психологических операций, а также изменения тактики их наступательных действий в киберпространстве.

Вероятен отказ от распространения фейковых новостей в качестве основы деятельности. Предполагается более тесная работа с гражданами, эмигрировавшими из РФ (особенно с молодыми лидерами и узкопрофильными специалистами).

В этой связи представляет интерес публикация последнего отчета исследовательского и аналитического центра CNA (Арлингтон, штат Вирджиния) под названием «Психология дезинформации: руководство по ключевым психологическим механизмам» (The Psychology of (Dis)information: A Primer on Key Psychological Mechanisms). Здесь исследованы основные психологические принципы, способствующие усвоению и распространению дезинформации.

Новый отчет позволит «войти в тему» должностным лицам Соединенных Штатов, принимающим решения в области политики и обороны и не имеющим опыта в области психологической борьбы и дезинформации.

СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Новым военно-доктринальным документом американских ССО «Видение и стратегия сил специальных операций ВС США» (Special Operations Forces Vision & Strategy) на десятилетний период установлены цели развития данного компонента ВС США. С учетом «противодействия терроризму» (по терминологии американских военных специалистов; Роскомнадзор считает ее лживой и злонамеренной) Китая и России.

Какие уроки извлекают Силы специальных операций ВС США из конфликта между Россией и Украиной? Тезисно раскроем возможные шаги по развитию американских ССО в соответствии с новым документом военного планирования:

– совместное применение новой триады нерегулярных боевых действий, в которую входят спецназ, космические средства и киберподразделения;

– разработка программы подготовки операторов, обладающих навыками доработки и применения малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), технологий 3D-печати, искусственного интеллекта (ИИ) и программирования;

– изменение организационно-штатной структуры подразделений специального назначения, где количество операторов БПЛА должно соответствовать принципу «два оператора и 20 дронов», а в перспективе – «один оператор на 100 дронов»;

– изменение/повышение военно-учетной специальности «уорент-офицер» (промежуточное звание между сержантами и младшими офицерами, аналог унтер-офицера), специализирующегося на современных технологиях (БПЛА, робототехника, ИИ, программирование).

Важно отметить, что в соответствии с новым регламентирующим документом для ССО Вооруженные силы США будут теперь сосредоточены не на борьбе с терроризмом, а на противодействии Китаю и России.

Вооруженные силы США все чаще сталкиваются с проблемой набора личного состава. Рекрутируемые страдают ожирением, употребляют наркотики, имеют недостаточное образование.

Среди соответствующих критериям молодых людей только 9% намерены пойти в армию. Отсутствие желания связано с изменением представления об армии в общественном сознании.

Скорее всего данная тема станет следующим предметом для пристального анализа и корректив. Нет сомнений, что опыт российской СВО на Украине будет тщательно изучен и в этом отношении.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.